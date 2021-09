Haller: ‘Op dit soort wedstrijden wacht je je hele leven’

Haller was zo laat omdat alle grote tv-stations die veel voor de rechten van de Champions League betalen iets van hem wilden weten. Zijn ploeggenoten van Ajax waren allang in het hotel. “Maar ik moest ook nog naar de dopingcontrole,” vertelde de Fransman die zijn interlands voor Ivoorkust speelt. “Hopelijk kan ik zo nog wat met ze eten. Ik lust wel wat.”

De 27-jarige Haller beleefde de avond van zijn voetballeven. Vier keer scoren tijdens zijn debuut in de Champions League. Dat deed ook Marco van Basten in 1992 voor AC Milan. Met twee doelpunten in zijn eerste negen minuten schreef hij zelfs geschiedenis in de koningsklasse van het clubvoetbal. “Op dit soort wedstrijden wacht je je hele leven. Maar je moet maar afwachten of ze komen.”

In het stadion zaten alleen de 1200 meegereisde Ajax-fans toen Haller weer het veld opkwam. “De media-afdeling van Ajax vroeg of ik een selfie wilde maken met de bal en die bokaal,” verklaarde hij. “Maar ik wilde onze supporters op de achtergrond. Zij hebben ons zo goed gesteund. Je hoorde ze echt de hele wedstrijd.”

En dan te bedenken dat Ajax tijdens de winterstop van het vorige seizoen Haller vergat in te schrijven voor de Europa League. “Natuurlijk was dat zwaar en pijnlijk,” weet hij. “Maar dat is gebeurd. Ik ben blij dat ik er nu bij ben. Deze avond had ik nooit willen missen.”

Trots

Coach Erik ten Hag van Ajax was na afloop League trots op zijn ploeg. “Dit was een heel goede uitvoering, natuurlijk kan ik daar van genieten,” liet hij voldaan weten. “Als een ploeg zo goed een plan weet om te zetten, ja, dan is dat fantastisch om te zien. Er zaten zoveel mooie aanvallen bij. We sneden er fantastisch doorheen. Dat is zeker een compliment aan mijn ploeg.”

Ten Hag was uiteraard met name lovend over spits Sébastien Haller, die liefst vier keer scoorde. “Nee natuurlijk niet, ik had hier geen rekening mee gehouden,”lachte hij. “Dit kan niemand vooraf bedenken. Dit is een zeer uitzonderlijke prestatie en dat kunnen alleen topspelers. Het is geweldig hoe hij dit gedaan heeft. Maar dat is Haller, hij is onverstoorbaar. Hij heeft geweldige statistieken, zo ken ik hem en hij bewijst het.”

Haller kreeg van Ten Hag een 9,5. “En Antony aanvallend ook, maar verdedigend een 5,5,” zei de trainer van Ajax. “Dat moet echt beter. Maar aanvallend was hij geweldig en ongrijpbaar. Ik ben ook na zo’n overwinning niet alleen maar positief. In de groepsfase van de Champions League moet je zes wedstrijden 90 minuten lang top en geconcentreerd zijn. En op het einde van de eerste helft zag ik toch verslapping en het begin van de tweede helft ook. Ik heb in de rust ook onze uitwedstrijd van vorig jaar tegen Atalanta aangehaald. Toen gaven we een voorsprong van 2-0 weg en werd het 2-2. Dat mag niet.”

Ten Hag nam het op voor doelman Remko Pasveer, die de geblesseerde Maarten Stekelenburg mocht vervangen en in de fout ging bij de 2-1 van Sporting. “Fouten horen er helaas bij. Maar hij leidt met een lange trap ook de 2-0 van ons in. Dat mogen we ook niet vergeten.”

‘Voor dit soort avonden doe je het’

Steven Berghuis beleefde een onvergetelijk Champions Leaguedebuut bij Ajax. “Voor dit soort avonden doe je het natuurlijk,” zei hij. “Dit was genieten op het veld, in de Champions League tegen de kampioen van Portugal, genieten van mijn goal, van het samenspel met mijn medespelers en van Antony en Haller die fantastisch speelden.”

Berghuis maakte de 3-1 en was daar blij mee. “Natuurlijk wil je snel je eerste doelpunt maken. Het paste precies. Ryan Gravenberch speelde perfect in en mijn aanname was fantastisch. Daardoor creëerde ik mijn eigen kans. Ik keek nog even naar de keeper en besloot de korte hoek te kiezen. Dat pakte goed uit.”