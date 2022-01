Haller met Ivoorkust uit Africa Cup na penalty’s tegen Egypte

Sébastien Haller (l) zoekt namens Ivoorkust het doel van Egypte. Beeld EPA

Ajaxtrainer Erik ten Hag zal niet rouwig zijn om het verlies van Ivoorkust. De afgelopen weken werd Haller vervangen door Brian Brobbey. De jonge spits, gehuurd van RB Leipzig, deed het uitstekend. Hij scoorde tegen FC Utrecht (twee keer) en PSV, maar in die laatste wedstrijd was dat doelpunt ook zijn laatste wapenfeit. Brobbey viel uit met een knieblessure die hem vier tot zes weken aan de kant houdt. Ten Hag kan op 6 februari, bij Ajax - Heracles, dus weer beschikken over zijn topscorer.

Haller werd geboren in Frankrijk en hij kwam eerder ook uit voor Franse nationale jeugdteams, maar hij besloot op zijn 26ste om voor het land van zijn Ivoriaanse moeder te gaan spelen. Hij wist dat hij vanwege zijn deelname aan de Afrika Cup de zware uitwedstrijden van Ajax tegen FC Utrecht en PSV zou missen. “Dat is niet makkelijk, maar ik heb bewust gekozen om voor Ivoorkust te spelen. Dan ga je niet slechts een paar wedstrijdjes eruit pikken die jou uitkomen. Dan ga je daar volledig voor.”

Aan elkaar gewaagd

Ivoorkust werd winnaar van poule E en stuitte in de achtste finales van het toernooi in Kameroen op Egypte. Beide landen waren woensdagavond zeer aan elkaar gewaagd. Het werd vooral een tactisch steekspel. Voor de aanvallers viel er op het knollenveld weinig eer te behalen. De topscorer van de Premier League – Mo Salah van Liverpool met 16 goals – en de topscorer van de Champions League – Haller met 10 treffers – konden hun vorm in het snikhete Douala niet etaleren. Salah benutte wel de beslissende penalty voor Egypte.

Haller kwam nauwelijks in het stuk voor, zoals het hele toernooi eigenlijk. Hij scoorde één keer, in de poulewedstrijd tegen Sierra Leone (2-2). Tegen Egypte dwong hij doelman Mohammed El Shenawy kort voor rust met een verdekt schot tot een redding. PSV’er Ibrahim Sangaré, de beste man van Ivoorkust, probeerde het met een omhaal. Na rust leken de twee eredivisiespelers alsnog voor de beslissing te zorgen, toen Sangaré een corner terugkopte naar Haller, maar diens kopbal werd door El Shenawy over de lat getikt.

In de eerste helft van de verlenging werd Haller naar de kant gehaald. Opvallend, want dat betekende dat hij geen rol zou kunnen spelen in een penaltyreeks. In die noodzakelijke serie benutte Mo Salah de beslissende strafschop. Hij blijft dus nog wat langer in Kameroen. Zondag speelt Egypte in de kwartfinale tegen Marokko.