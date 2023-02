Haller maakt eerste doelpunt voor Dortmund in Bundesliga

Beeld ANP / EPA

“Vanaf het eerste moment dat ik hoorde dat ik ziek was, heb ik naar dit moment uitgekeken,” zegt Haller. “Toen ik scoorde leek het alsof het hele stadion ontplofte. Het was geweldig. Ik ben er heel blij mee, maar ik weet ook dat ik nog een lange weg te gaan heb voor ik weer helemaal de oude ben. Maar ik ga door en hoop op meer doelpunten.”

De afgelopen periode onderging Haller twee operaties en vier chemokuren vanwege teelbalkanker. Hij debuteerde pas vorige maand voor Dortmund, na in de zomer te zijn overgekomen van Ajax. Vorig seizoen imponeerde hij in Amsterdam onder meer met veel doelpunten in de Champions League.