Haller: ‘Het is fijn met een slimme speler als Davy Klaassen in mijn buurt’

Sébastien Haller (L) en Jordan Teze. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Ajax gaat hem missen in de Europa League, die lange aanvaller die vorige maand voor het recordbedrag van 22,5 miljoen euro werd overgenomen van West Ham United. Dat bekrachtigde Haller gisteren nog maar eens met zijn optreden tegen PSV. Hij noemde het zelf een antwoord op de pijnlijke administratieve blunder die hem de rest van dit seizoen in Europese wedstrijden aan de kant houdt. De Franse spits heeft de klap verwerkt, vertelde hij na de wedstrijd.

“Toen ik hoorde dat mijn naam niet op een lijst staat en dat ik niet mag spelen in de Europa League, was ik de eerste paar minuten confuus. Ik begreep het niet. Maar al snel kwam het besef dat het onomkeerbaar is, niet meer te repareren. Ik heb gesproken met de man die de fout heeft gemaakt. Dat was voor hem niet makkelijk, maar ik ben de laatste die hem wil veroordelen. Niemand is zonder fouten. Het enige dat je kunt doen als team, is elkaar steunen. ­Laten zien dat we sterk zijn. ­Winnen.”

Eigen doelpunt

Haller scoort niet alleen makkelijk, hij praat ook vlot. Hij nam het woensdag overtuigend op voor doelman Andre Onana, zijn ploeggenoot die voor twaalf maanden is geschorst voor het overtreden van de dopingregels. Onana greep volgens eigen zeggen per ongeluk naar een verkeerd pilletje in zijn medicijnkastje. Volgens Haller een kleine fout met grote gevolgen. Té groot, vindt hij.

“De straf is kolossaal. Een jaar zonder wedstrijden, zonder competitie, is heel lang voor een voetballer. Ik wil niet zeggen dat het zijn carrière bedreigt, maar het zou ­kunnen. Dat treft niet alleen Andre, maar heeft ook een enorme impact op zijn directe omgeving: op zijn familie, zijn collega’s en de club. Ik hoop dat zijn straf in de beroepszaak wordt verlaagd.”

Tegen PSV werd het doel van Ajax verdedigd door Maarten Stekelenburg. Die had weinig te doen. Hij werd in de tweede helft één keer gepasseerd: door zijn ploeggenoot Jurriën ­Timber, die een voorzet van Denzel Dumfries in eigen doel gleed.

Veel beweging

PSV herstelde zich na rust enigszins van een zwakke eerste helft, waarin Ajax oppermachtig was geweest. Vooral middenvelders Daley Blind en Davy Klaassen waren in hun element. Het leidde binnen een half uur tot twee fraaie goals van Haller: de eerste op aangeven van Klaassen, de tweede uit een voorzet van Dusan Tadic.

Haller: “Het is fijn met een slimme speler als Davy Klaassen in mijn buurt. Hij heeft veel ­dynamiek. Ik vind het prettig als er veel beweging is om mij heen. Davy gaf een prachtige pass bij dat eerste doelpunt. Er zijn bij Ajax veel spelers die zulke ballen kunnen geven: heerlijk voor een spits. We praten erover in de kleed­kamer, we kijken beelden terug. Het is belangrijk dat we elkaar begrijpen. Dat is de sleutel om beter te worden.”

Rust en regelmaat

Haller had de tweede helft ook zijn derde doelpunt kunnen maken, maar invaller David Neres ging voor eigen succes en schoot naast. Haller baalde. Hij vond dat de Braziliaan hem de bal had moeten geven. Waarom? “Ik ben een spits. David weet ook dat het de betere optie was. Dat hoef ik hem niet te vertellen. Het is simpel: als je in zo’n situatie voor je eigen kans gaat, móet je hem maken. Doe je dat niet, dan zit je fout.”

Met vier goals en vier assists in acht wedstrijden heeft Haller zijn waarde bij Ajax al bewezen. Toch ziet de Fransman genoeg ruimte voor verbetering. Conditioneel moet hij sterker worden. “Ik woon nog in een hotel, ik moet mijn rust en regelmaat nog vinden. Ik ben tot dusver tevreden over mijn prestaties, maar ik wil me beter voelen op het veld. Je hebt aan de ene kant de statistieken, aan de andere kant je gevoel, wat je lichaam zegt. Ik weet dat ik nog beter word.”