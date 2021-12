Haller gidst Ajax naar record in Champions League

Sébastien Haller. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Door de zege op Sporting Portugal (4-2) heeft Ajax alle zes groepswedstrijden in de Champions League gewonnen. Daar was nog nooit een Nederlandse club in geslaagd – óók het Ajax van Louis van Gaal niet dat in 1995 de cup won.

Haller

De belangrijkste gids in de fraaie reeks is Sébastien Haller, die in de lege Johan Cruijff Arena zelf ook een mijlpaal bereikte. Hij staat nu op gelijke voet met ‘mister Champions League’ Cristiano Ronaldo – zij zijn de enige spitsen die erin slaagden om in alle zes groepswedstrijden minimaal één keer te scoren.

Haller voltooide het kunststukje al vroeg in de wedstrijd tegen Sporting. In de achtste minuut benutte hij een penalty. Dat was zijn tiende goal in de Champions League en daarmee scoort hij vaker in dat toernooi dan in de eredivisie, waarin hij tot nog toe negen keer doel trof.

De Frans-Ivoriaanse spits begon zijn Europese avontuur bij Ajax dit seizoen met vier treffers in Lissabon. Het was pas zijn eerste optreden op het hoogste podium. Daarna scoorde Haller achtereenvolgens tegen Besiktas thuis (1), Dortmund thuis (1), Dortmund uit (1), Besiktas uit (2) en Sporting thuis (1).

Groepswinst

Ajax was voor het duel met Sporting al zeker van de winst in Groep C, maar toch wilde trainer Erik ten Hag dat record niet door zijn vingers laten glippen. Hij hield slechts Dusan Tadic (rugklachten) en Jurriën Timber – hij liep al twee gele kaarten op in het toernooi – aan de kant. David Neres en Perr Schuurs waren de vervangers. Neres kon niet echt overtuigen op de linkerflank, maar pikte wel een goaltje mee (3-1) terwijl Schuurs zich in de 22ste minuut liet foppen door Nuno Santos. Bij een voorzet van Bruno Tabata liep de spits weg uit de rug van de Limburgse verdediger en liet keeper Remko Pasveer kansloos (1-1).

Ajax stelde nog voor rust orde op zaken. Antony had al twee keer een waarschuwingsschot gelost, maar bij de derde keer was de Braziliaan onverbiddelijk. Hij strafte een blunder van Luís Neto genadeloos af. De aanvoerder van Sporting lepelde de bal in zijn eigen strafschopgebied naar Antony, die twee keer met zijn heupen schudde en doelman Joao Virginia vergeefs liet duiken.

B-ploeg Sporting

Sporting begon met acht invallers aan de wedstrijd en die B-ploeg kon Ajax een uurtje bijbenen. Daarna bogen de meeste Portugezen het moede hoofd, op Tabata na die er in de slotfase nog een treffer uit perste. Drie minuten na de 3-1 van Neres scoorde ook Steven Berghuis; een karakteristiek doelpunt voor de middenvelder. Hij kwam van de rechterflank naar binnen dribbelen en schoot met links laag en hard in de korte hoek.

Met 18 punten uit zes wedstrijden en een doelsaldo van 20-5 – en met een record in handen – heeft Ajax de groepsfase van de Champions League afgesloten. Vol vertrouwen kijkt de club uit naar de achtste finales van het toernooi waarvoor maandag in Zwitserland wordt geloot.

Edwin van de Sar zal de loting namens Ajax bijwonen. Hij is trots op de club, zei de algemeen directeur gisteren kort voor de wedstrijd. En hij is blij met de aanstaande contractverlenging van Overmars. Het duo dat als speler deel uitmaakte van het succesvolle elftal van 1995 heeft de club terug op de Europese kaart gezet. En wie daar nog aan twijfelde is daar dit seizoen vast van overtuigd geraakt.