Hakim Ziyech verruilt Ajax voor Chelsea

Hakim Ziyech viert zijn fraaie vrije trap tegen Chelsea op Stamford Bridge. Beeld ANP Sport

Ziyech staat al langere tijd op de radar van de Londense club. Chelsea meldde zich in januari met bod bij Ajax voor een wintertransfer, maar de Amsterdamse clubleiding wilde tussentijds geen basisspelers laten vertrekken. Chelsea gaf echter niet op en deed begin deze week opnieuw een poging.

Dat resulteerde in een deal tussen beide clubs, waarbij Ajax ruim 40 miljoen euro zal ontvangen, mogelijk nog oplopend met bonussen. De verwachting is dat Ziyech op korte termijn zijn handtekening zal zetten.

Ziyech verruilde in 2016 FC Twente voor Ajax. In zijn eerste seizoen bereikten de Amsterdammers direct de finale van de Europa League, die uiteindelijk met 2-0 verloren ging tegen Manchester United.

Creatieve dirigent

De afgelopen twee seizoenen werd de aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten bij Ajax uitgeroepen tot speler van het jaar. Daarnaast won hij op basis van zijn prestaties in 2017-2018 de Gouden Schoen, de prijs die toebehoort aan de beste voetballer van de eredivisie.

Eigenlijk wilde Ziyech na dat seizoen vertrekken uit Amsterdam, gaf hij in interviews meermaals aan. Ook Ajax zelf rekende op een transfer. Zijn rugnummer werd zelfs vergeven aan de toen kersverse aanwinst Dusan Tadic.

De absolute Europese top toonde echter geen interesse, waardoor hij toch bij Ajax bleef. Het werd - met Ziyech als creatieve dirigent van de ploeg - een bijzonder geslaagd voetbaljaar. Ajax won de dubbel en strandde in Europa pas in de halve finale van de Champions League.

De Marokkaanse spelverdeler, die momenteel revalideert van een kuitblessure, wordt al langere begeerd door buitenlandse topclubs. Zo was hij in het recente verleden nog dichtbij een overgang naar AS Roma, terwijl afgelopen zomer Sevilla hem wilde halen. Ziyech was echter heel kieskeurig en wilde alleen bij Ajax vertrekken als het totale plaatje zou kloppen. Dat is nu met Chelsea het geval.