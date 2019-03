Hakim Ziyech: 'Misschien is Barcelona nu wel leuk'

"Dit zagen wij natuurlijk ook niet aankomen'', zei Matthijs de Ligt. "Maar we wisten wel dat het kon, dat hadden we in de thuiswedstrijd al gezien.''



Overheen denderen

"Het enige wat er thuis aan ontbrak, was scoren. Vandaag gingen de eerste twee kansen er gelijk in. Dat was het verschil," zei De Ligt. "Real Madrid zit in een mindere fase, dan weet je dat je er overheen kan denderen. Dat hebben we in de eerste helft gedaan.''



Dankzij de stunt wachten nu de kwartfinales. De Ligt denkt al aan meer. "We hebben het eerder Bayern München heel lastig gemaakt, dat is ook een favoriet voor de titel. Nu schakelen we Real Madrid uit. Dat is een hele prestatie. Maar we zijn nog niet klaar.''