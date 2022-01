Hakim Ziyech kwijnt weg op de bank bij Chelsea: ‘Diep van binnen is hij vast erg teleurgesteld’

Beeld Visionhaus/Getty Images

Hoe Hakim Ziyech over zijn situatie bij Chelsea denkt, daar zal je uit zijn mond voorlopig niets over horen. De aanvaller zag zwijgzaam toe dat manager Thomas Tuchel hem in de laatste wedstrijd van 2021 niet nodig had op Stamford Bridge tegen Brighton. En ook maandag in de topper tegen Liverpool (2-2) zat Ziyech weer negentig minuten op de bank.

Ziyech praat dus niet over zijn situatie. Dat is niet onlogisch. Tegen Liverpool ontbrak Romelu Lukaku in de wedstrijdselectie, juist omdat de Belg zich kritisch had uitgelaten over de aanpak van Chelsea-manager Tuchel. Ziyech zag tegen Brighton dat Callum Hudson-Odoi de voorkeur kreeg. Tegen Liverpool mocht Kai Havertz, het weer eens proberen.

Ziyech is onder Tuchel niet de grote regisseur die zijn voorganger Frank Lampard nog wel in hem zag. Dat Ziyech ruim veertig miljoen kostte, is bij Chelsea geen issue. Aan geld is op Stamford Bridge geen gebrek.

De voormalig Ajaxspeler kan weinig anders doen dan hopen dat Tuchel nog van gedachte verandert. Het is namelijk niet zo dat Chelsea zonder Ziyech wekelijks de sterren van de hemel speelt. Koploper Manchester City is al tien punten weggelopen bij de Londenaren, in het seizoen waarin alles op alles zou worden gezet om de landstitel te veroveren.

Vriend en oud-ploeggenoot Karim El Ahmadi hoopt dat de situatie van Ziyech snel zal verbeteren. “Diep van binnen is Hakim over bepaalde dingen vast erg teleurgesteld,” zegt El Ahmadi. “Maar ik heb ook weleens tegen hem gezegd: Hakim, jij hebt wel de Champions League gewonnen, hè.”

Maar Ziyech legt de lat als voetballer altijd heel hoog. En op de bank zitten bij een club die Manchester City ziet weglopen zit ver onder zijn streven. Een beetje meehobbelen bij Chelsea, dáár is hij niet voor naar Londen gekomen. Een verhuurperiode om van die verfoeide bank af te komen? Dat klinkt logisch, maar is natuurlijk niet zo eenvoudig.

Ajax

Als Chelsea al meewerkt in een seizoen waarin door corona de selecties vaak smaller zijn dan ooit, dan gaat het ze nooit om het geld. Binnen Engeland een concurrent versterken door Ziyech uit te lenen? Uitgesloten. Barcelona is wel geïnteresseerd, maar heeft geen geld. Sevilla? Ook geen steenrijke club. De interesse van Borussia Dortmund? Dat zou slechts een gerucht zijn. De Italiaanse clubs? Die kunnen niet wedijveren met Chelsea op financieel gebied. Ajax? Bij Ziggo Sport zei Ziyech vorige maand dat hij er graag zou terugkeren, maar hij had het toen vast over een paar jaar van nu.

Ziyech is naar Londen gegaan om net als in Friesland, Enschede en Amsterdam het spel te regisseren. Maar dan moet er wel enig perspectief zijn. “Hakim weet altijd heel goed wat hij wil,” zegt El Ahmadi.

Dat denkt Willem van Hanegem ook. “Dat gedweep met Tuchel van al die mensen, het zal allemaal wel,” zegt de analist. “Maar als je deze speler vertrouwen geeft, dan staat hij er voor je. Kijk maar naar zijn verleden. En zo goed gaat het niet bij Chelsea nu.”

Dat vertrouwen waar Van Hanegem over praat, dat kreeg Ziyech volgens eigen zeggen van Alfred Schreuder en Peter Bosz. Althans, die trainers noemde hij recent zelf als de mensen waar hij fijn mee had gewerkt. De naam Erik ten Hag viel toen niet, maar onder de huidige trainer bij Ajax liet hij zich ook wekelijks van zijn beste kant zien.

Marokko

De 69-jarige Bosniër Vahid Halilhodzic, de bondscoach van Marokko, staat weer aan de andere kant van dat spectrum. De geroutineerde trainer riep hem niet meer op. “Hij heeft zijn mening en ik heb mijn mening,” zei Ziyech eerder over de gebrouilleerde relatie bij het NOS-programma Tiki Taka Touzani.

Januari kan een belangrijke maand worden voor Ziyech. Géén Afrika Cup voor hem, maar misschien komende donderdag wel een kans tegen Chesterfield in de FA Cup. Daarna volgt een wedstrijd tegen Tottenham Hotspur in de League Cup.

Kan dit de ommekeer betekenen? Ziyech zelf, die nog tot 2025 onder contract staat op Stamford Bridge, kent de sleutel voor een wederopstanding. Hij moet genieten. “Ik weet dat als ik geniet, dat het dan bijna vanzelf gaat,” zei hij eerder tegen Ziggo Sport.

“Ziyech is een gevoelsjongen, zoals ik dat vroeger zag bij iemand als Ulrich van Gobbel,” zegt Van Hanegem. “Ziyech kreeg geen seconde in de finale van Champions League. Zo’n grote speler. Dan weet je hoe de trainer over je denkt. Dat doet pijn bij spelers en zeker bij die van zijn kaliber.”

“Wij hebben dingen gezien die jullie nooit zullen zien,” staat er op stickers die overal door Londen zijn geplakt. Maar dát gaat vooral over het Chelsea van afgelopen seizoen. De Russische eigenaar Roman Abramovitsj zal met lede ogen aanzien hoe het Chelsea vergaat na het winnen van de Champions League. Antonio Rüdiger (Real Madrid) en César Azpilicueta (Barcelona) dreigen de club in de zomer transfervrij te verlaten. En sportief gaat het ook niet naar wens. Brighton was woensdag beter en pakte een verdiend punt, tegen Liverpool speelde Chelsea redelijk maar was er wederom geen winst.

Wat doet dat met de positie van Tuchel? In 2012 dacht Roberto di Matteo na het winnen van de Champions League en de FA Cup wel wat krediet te hebben opgebouwd. Maar in november kon de manager zijn spullen al pakken omdat het in de Premier League verkeerd dreigde te gaan. Nu Lukaku, die 115 miljoen euro kostte, openlijk de strijd met hem is aangegaan, zal Tuchel moeten winnen om stevig in het zadel te blijven. En als dat zo is, dan is dat slecht nieuws voor Ziyech.