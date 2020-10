Hakim Ziyech: ‘Ik ben blij dat ik die laatste 2 jaar nog bij Ajax heb gespeeld’

Hakim Ziyech voor Chelsea in actie tegen Marcos Acuna in de Champions League wedstrijd tegen Sevilla. Beeld EPA

Toen Hakim Ziyech in februari zijn transfer naar Chelsea afrondde, had hij niet kunnen bedenken in wat voor omstandigheden hij zijn opwachting zou maken bij zijn nieuwe club.

Geen fans bij zijn debuut op Stamford Bridge, zelfs geen journalisten bij de persconferentie waarmee hij aan het Engelse publiek werd voorgesteld. Die journalisten waren er trouwens wel, maar zij zaten thuis achter hun computerscherm, vanwaar ze Ziyech op afstand konden bevragen over zijn eerste ervaringen in West-Londen.

Misschien nog wel meer dan in Nederland is het Engelse voetbal sinds de hervatting van de competitie afgesloten van de buitenwereld. Fans zijn niet meer in de stadions geweest en elke persconferentie vindt online plaats, via Zoom.

En zo zit Ziyech deze donderdag, in trainingspak van Chelsea, achter een desk met een grote microfoon voor zich. Ontspannen gaat hij in op alle vragen en vertelt hij onder meer over zijn overstap naar Engeland, die een apart karakter had vanwege het coronavirus. “Het begin was even wennen, maar de overgang is heel goed verlopen. Mensen bij de club helpen me om vaste woonruimte te vinden, zodat ik kan settelen. Tot nu toe gaat alles goed, ook in de kleedkamer kan ik het met iedereen goed vinden. Vanaf het begin voel ik me hier erg welkom.”

Op het voetbalveld zelf kende hij een valse start: in de voorbereiding liep hij een knieblessure op, waardoor hij pas vorig weekend zijn officiële debuut voor Chelsea maakte. “Die blessure kwam op een ongelukkig moment. Omdat het vorige seizoen voor mij ook al vroeg was gestopt, ben ik er wel even uit geweest. Ik heb een tijd niet kunnen spelen. Het belangrijkste is nu om 100 procent fit worden en weer in het juiste ritme komen. Ik weet dat dat tijd kost, maar voor mij kan het niet snel genoeg gaan.”

Frank Lampard

Ziyech is blij met zijn nieuwe club en wil zo snel mogelijk laten zien wat hij in huis heeft. Eerder dit jaar werd hij overtuigd om voor Chelsea te kiezen na een persoonlijk onderhoud met manager Frank Lampard. “Gezien mijn achtergrond bij Ajax resoneerde wat Lampard mij vertelde over de manier waarop hij met Chelsea wil voetballen. Op dat moment was het duidelijk voor mij.” Vervolgens kwam de transfer snel rond. “In januari spraken we met de club, maar toen wilde Ajax me nog niet verkopen. Daarna ging het alsnog snel en was alles geregeld in tien dagen.”

Ziyech werd zo de eerste grote aankoop van Lampard. Na de Marokkaanse international zouden nog twee belangrijke aanwinsten volgen: het Duitse duo Timo Werner en Kai Havertz. “Ze vertelden me al dat ik niet de enige zou zijn die zou komen, omdat de club net terugkwam van een transferban. Voor mezelf denk ik ook dat het alleen maar goed is dat er meerdere nieuwe spelers zijn gekomen. Concurrentie maakt je ook weer sterker.”

Contact met Donny

Na zijn debuut van afgelopen zaterdag tegen Southampton en een Europees optreden tegen Sevilla zal Ziyech hopen dat hij ook zaterdag tegen Manchester United weer in actie mag komen. Op Old Trafford treft hij dan zijn oude teamgenoot Donny van de Beek, die ook nog even geduld moet hebben bij zijn nieuwe club. Tot dusver kwam hij vooral als invaller in actie.

Ziyech vertelt dat ze ook in Engeland nog contact hebben. “We spraken in het begin, toen hij naar Man United vertrok, al heb ik hem niet over zijn huidige situatie gesproken. Ik denk dat hij ook even de tijd nodig heeft om aan alles te wennen, ook aan de andere speelwijze. Ik weet zeker dat hij van waarde zal zijn voor hen. Voor hem is het nu het belangrijkst om rustig te blijven.”

Van de Beek blijkt een van de vele spelers met wie Ziyech nog contact heeft. Zo vertelde Noussair Mazraoui kortgeleden over zijn sterke band met de vertrokken Ajacied. Wanneer Ziyech het over zijn oude ploeggenoten heeft, doet hij dat met warme woorden. “Nog meer dan als vrienden zie ik hen als broers. We hebben een goede band opgebouwd en hebben nog steeds veel contact. En dat zal ook zo blijven. Het enige wat anders is, is dat ik ze niet meer zoveel zie, maar ik spreek ze nog heel veel.”

Net als Van de Beek bewandelde Ziyech het pad der geleidelijkheid door niet al te vroeg naar het buitenland te gaan, al had hij wel in een iets eerder stadium kunnen vertrekken. In de zomer van 2018 leek hij dicht bij een transfer, waarbij vooral AS Roma nadrukkelijk werd genoemd. “Twee jaar geleden was ik bijna vertrokken, maar uiteindelijk ging dat toen niet door. En als ik terugkijk, ben ik blij dat het niet is gebeurd. Want vanaf dat moment heb ik een fantastische tijd met Ajax beleefd, waarbij ik me enorm heb ontwikkeld op het hoogste Europese podium. Deze zomer was het juiste moment voor mij om de volgende stap te maken, maar ik ben blij dat ik die laatste twee jaar nog bij Ajax heb gespeeld.”