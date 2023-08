‘Hakim Ziyech heeft transfer eindelijk te pakken en is op weg naar Turkije’

Beeld Getty Images

Dat melden gerenommeerde Engelse media als The Guardian en Sky Sports. Ziyech speelt sinds de zomer van 2020 voor Chelsea en werd in de eerste seizoenen nog regelmatig gebruikt, maar het lukte hem mede vanwege blessureleed niet om de hoge verwachtingen in te lossen. Ziyech speelde in totaal 107 wedstrijden voor de topclub, waarin hij goed was voor veertien goals en dertien assists.

De aanvaller, die in 2021 de Champions League won met de Londenaren, heeft nog een contract tot medio 2025 op Stamford Bridge. Galatasaray moet dus een transfersom betalen voor de spelmaker, die woensdagmiddag medisch wordt gekeurd in Turkije. Dat ging eerder mis: Ziyech was al rond met Al-Nassr, maar kwam daar niet door de keuring.

Galatasaray werd afgelopen seizoen landskampioen in Turkije. Ziyech komt in Turkije een oude bekende tegen: de Marokkaanse international treft Dusan Tadic, die Ajax deze zomer verruilde voor Fenerbahce.