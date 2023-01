Had Berghuis een punt met zijn sneer naar de media? ‘Goed nadenken over wat je schrijft’

Steven Berghuis tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip in Rotterdam. Beeld ANP

Berghuis maakte van zijn hart geen moordkuil, direct na de wedstrijd Feyenoord-Ajax (1-1). De media hadden volgens hem in de week voorafgaand aan de Klassieker de woede tegen hem ‘aangewakkerd’. “Denk een beetje na,” zei de Ajacied en voormalig Feyenoorder, die ook man en paard noemde: René van der Gijp (‘de domste’), het Algemeen Dagblad, dat vrijdag een foto van hem op de cover had gezet in Ajaxshirt, en de redactie van Jinek, die in een tweet had gerept over een wedstrijd ‘op leven en dood’.

Berghuis is sinds zijn overstap in de zomer van 2021 mikpunt van haat vanuit Rotterdam, met als dieptepunt een muurschildering waarop hij stond afgebeeld met een keppeltje op en in concentratiekampuniform, met daarop een Davidsster met het bijschrift ‘Joden lopen altijd weg’. Volgens Berghuis heeft de berichtgeving in aanloop naar de Klassieker gevolgen voor hem en zijn gezin. “Mijn enige oma die nog leeft, stuurde vlak voor de wedstrijd een bericht dat ze bezorgd is. Dit wordt gecreëerd door Van der Gijp en het AD.”

Podium voor hooligans

AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma liet maandag in haar krant weten juist geprobeerd te hebben om de stemming rond Berghuis te de-escaleren. “Ik hoop dat Berghuis ook heeft gelezen wat er op en achter die cover stond.” Sportverslaggever van het AD Mikos Gouka twitterde maandag dat de krant geen olie op het vuur wilde gooien met de cover waarop Berghuis stond. “Maar veel mensen hebben dat anders geïnterpreteerd. Daar moeten we dan zeker naar kijken.”

Het werpt de vraag op welke verantwoordelijkheid media hebben bij het aanwakkeren van emoties onder supporters. Dat in aanloop naar een wedstrijd tussen twee aartsrivalen geschreven wordt over sentiment van een dergelijke wedstrijd is evident, maar welke toon sla je daarbij aan? De NOS besloot al jaren geleden om berichtgeving over ongeregeldheden rond voetbalwedstrijden geen prominente plek te geven in de sportuitzendingen, omdat hooligans op die manier een podium zouden krijgen.

“Ik houd er altijd rekening mee dat wat ik schrijf gevolgen kan hebben voor spelers of trainer,” zegt Dick Sintenie, Ajaxverslaggever van Het Parool. “Als je weet dat een speler wordt bedreigd, dan moet je als journalist goed nadenken over wat je schrijft en op welke manier je dat brengt. Iedereen weet dat de situatie rond Berghuis heel precair is, dan moet je uitkijken met termen als ‘op leven en dood’.”

Goed onderbouwd

Het oppoken van de rivaliteit tussen clubs kan serieuze gevolgen hebben, en is, pijnlijk genoeg, niet van vandaag of gister. Al in 1980 kreeg Feyenoordicoon Wim Jansen een ijsbal op zijn oog omdat hij was overgestapt naar Ajax. En nadat keeper Kenneth Vermeer in 2015 Ajax voor Feyenoord had verruild, hing in de Johan Cruijff Arena een pop van Vermeer aan een strop. Spelers krijgen ook te maken met serieuze doodsbedreigingen. Sintenie: “Helaas zijn dat zaken waar je rekening mee moet houden.”

Arno Vermeulen, chef voetbal van de NOS, noemde de hartenkreet van Berghuis ‘heel dapper’. “Wij vinden veel van die spelers, goed dat hij ook iets van de media vindt,” zei hij zondagavond in Studio Voetbal. “Je moet het echt durven en zo goed kunnen onderbouwen als hij doet. Goed dat de media kijken naar hun rol. Dat ze beter moeten nadenken. Het gaat specifiek over het AD, maar het had ook een ander kunnen zijn.”