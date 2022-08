Had Ajax dat astronomische bedrag kunnen weigeren? ‘Ik had Antony voor 70 miljoen al verkocht’

‘Ik had hem voor 70 miljoen al verkocht,’ aldus oud-international Dries Boussatta over Antony. Beeld Stefan Koops/Pro Shots

Leo Beenhakker, oud-trainer en -directeur Ajax

“Het gaat al drie weken alleen maar over Antony. Ik lees nog slechts de koppen in de kranten en denk: het zal wel. Het verdient allemaal niet de schoonheidsprijs, zo’n voetballer die dan doodleuk twee weken niet inzetbaar is, maar dat schijnt erbij te horen tegenwoordig. Natuurlijk kan Ajax geen nee zeggen tegen zo’n extreem bedrag. Ik vind het nog knap dat ze hun poot zo lang stijf hebben gehouden.”

“Ik vraag me wel af: kun je de verwachtingen als speler waarmaken? Kun je het rendement halen dat door de buitenwereld wordt gekoppeld aan de prijs die voor jou wordt betaald? Maakt één speler je kampioen? Volgens mij heb je er nog tien nodig. Als de keeper een keer vergeet zijn handschoenen aan te trekken en er glibbert een bal tussen zijn vingers door, sta je met z’n allen met lege handen. Oók de man van 100 miljoen.”

“Maar goed, we vinden het allemaal absurd wat er gebeurt, en toch zijn er in dat flinterdunne topje van de voetbalijsberg een paar mensen die het volstrekt normaal vinden om dergelijke bedragen voor een voetballer te betalen. Het enige dat ik kan zeggen tegen Antony is: veel plezier.”

Theo van Duivenbode, voormalig commissaris Ajax

“In 2017 hebben we met Davinson Sánchez een vergelijkbare situatie meegemaakt. Hij kon naar Tottenham Hotspur en voelde zich niet meer gemotiveerd om voor Ajax te spelen. Ik weiger om me te laten chanteren, want dan zet je het hek open voor andere spelers om dat voorbeeld te volgen. Ajax heeft toch meegewerkt aan een transfer en dat was een van de redenen dat ik ben gestopt als commissaris.

“Het sportieve en het zakelijke belang kunnen voor een spanningsveld zorgen in de club, maar ik denk dat directie en RvC in dit geval, en als het bedrag klopt, zullen zeggen: we laten hem gaan.”

“Ik lees dat Ajax een vervanger voor Antony moet kopen. Maar ik vind dat Ajax in de Nederlandse competitie ook zonder hem nog steeds de sterkste selectie heeft. Steven Berghuis heeft als rechtsbuiten jaren achtereen de beste statistieken. En die heb je al in huis.”

Dries Boussatta, voormalig rechtsbuiten van onder meer AZ en Oranje

“Vooropgesteld: ik begrijp niet waar Manchester United mee bezig is. De statistieken van Antony zijn niet om steil van achterover te slaan, en dan zeg ik het nog netjes. Is dat honderd miljoen waard? Een type speler als hij heeft in mijn ogen zeker een jaar nodig om aan de fysiek zware premier league te wennen. Ik had hem voor 70 miljoen al verkocht.”

“De vraag is wat Ajax moet doen. Als je de namen van potentiële vervangers de revue laat passeren, zitten er toch wel wat haken en ogen aan. Hakim Ziyech maakt Ajax kampioen, zonder twijfel, maar je kunt hem nooit meer doorverkopen. Justin Kluivert ben ik gek van. Hij is snel, handig in de kleine ruimte, maar hij is beter van links dan van rechts. Als ik er langer over nadenk kom ik toch uit bij Steven Berghuis. Hij heeft als rechtsbuiten in de eredivisie een veel hoger rendement gehaald dan Antony.”

Sam Planting, voetbaljournalist en videoscout

“Als Ajax van plan is een rechtsbuiten te strikken met een vergelijkbaar profiel als Antony, doet de club er goed aan een kijkje te nemen bij Santos FC, de aartsrivaal van Antony’s oude club São Paulo. Daar loopt namelijk Ângelo Gabriel rond, die the next best thing lijkt in het Braziliaanse voetbal. Hoewel hij wat langer is dan Antony en meer een aangever dan een doelpuntenmaker, heeft hij wel de explosiviteit en balbehandeling van zijn landgenoot. Met vier assists in zijn eerste vijfhonderd speelminuten is Ângelo aardig begonnen in het eerste van Santos.”

“Je stuit dan wel op twee praktische problemen. Zo kan hij pas in de winterstop gehaald worden omdat hij nu nog geen 18 is. De Europese topclubs hebben hem bovendien op de radar, dus hij zal behoorlijk aan de prijs zijn.”

“Ajax zou ook in Birmingham kunnen aankloppen bij Aston Villa. De 25-jarige Leon Bailey is daar namelijk niet verzekerd van veel speelminuten. Op basis van zijn spel bij KRC Genk en Bayer Leverkusen lijkt de Jamaicaanse linkspoot een typische buitenspeler voor de stijl van Ajax.”

