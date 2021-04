Haalt Ajax het zonder verlies tot Koningsdag?

Ze blikken terug op de paaswedstrijd Heerenveen - Ajax, die een matig Ajax moeizaam won. Had dat te maken met de afwezigheid van Daley Blind, die in de interlandperiode zwaar geblesseerd raakte? “Ik vind Blind eerlijk gezegd Ajax’ belangrijkste speler,” zegt Sam Planting, “maar ik constateer ook dat Ajax in Heerenveen niet zo slecht was als sommige mensen nu beweren.”

Het vizier kan op de eerste kwartfinalewedstrijden tegen AS Roma, een ploeg die óók een paar sleutelspelers moet missen en in de Serie A absurd veel tegendoelpunten incasseert. Zwagerman en Planting schreven uitgebreide analyses van Ajax’ ‘on-Italiaans’ spelende tegenstander. “Achterin lopen een paar verdedigers die het echt heel lastig vinden om veel ruimte achter zich te hebben,” zegt Thijs Zwagerman. “Daar liggen voor Ajax met snelle mensen als Antony en Neres mogelijkheden. Ik denk dat AS Roma verdedigend kwetsbaarder is dan bijvoorbeeld Lille.”

Maar hoe kwetsbaar is Ajax? Planting verwacht niet dat Ajax tegen de grote Romeinse aanvallers zal starten met de relatieve kleintjes Martínez en Timber naast elkaar in het centrum. “Kijk niet vreemd op als bijvoorbeeld Perr Schuurs daar verschijnt,” zegt hij. Eén ding is zeker: over een week, in de ‘rust’ van het Romatweeluik, maakt Branie de tussenbalans op.

