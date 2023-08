Gullit en Van Basten kwamen na afloop woorden tekort om Kudus te bejubelen

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Mohammed Kudus. Beeld Marcel van Dorst/Pro Shots

Een 9 voor Mohammed Kudus

Vroeger gaven mensen op de tribune hun mening over deze of gene speler, andere mensen gaven daarop hun mening zonder de ander of zichzelf enorm serieus te nemen. Niet zelden ging de mening vergezeld van een schouderophalen. ‘Weet jij het, dan weet ik het ook.’

Toen kwam Twitter. Al snel was de uitdrukking ‘strik erom’ geboren. Als Kudus alle strikken om zich heen had gekregen die hem zijn toegewenst, konden ze hem naar Londen rollen. Ook was hij ­altijd geblesseerd – ‘strik erom’ – en stond hij alleen maar buitenspel – ‘strik erom en weg met die blinde’.

De paradox doet zich voor dat een voetballer voor wie ‘mensen naar het stadion komen’ door anderen een strik wordt toegewenst. Het is maar een van de redenen dat clubs supporters niet zo serieus moeten nemen. Het lult in de meeste gevallen maar raak.

Nadat Gullit en Van Basten, geen supporters, voor de wedstrijd hadden betoogd dat Ajax eigenlijk lang niet goed genoeg was voor een overwinning, kwamen ze na afloop woorden ­tekort om Kudus te be­jubelen. Hij was de jus over de droge bal gehakt die Ajax heette.

Ik heb weleens een mooiere metafoor gehoord. Dit noemen we een voetbalmetafoor. Denken in ­gehakt is typisch voetbal. Van Basten zou Kudus niet laten gaan. Belachelijk, zo’n verkoop.

Of Kudus wordt verkocht, moeten we afwachten. Zijn zaakwaarnemer is Jennifer Men­delewitsch, een Française die bij mijn weten nog nooit zo’n ­grote transfer heeft gedaan. Ook was ze zelden of nooit in Amsterdam om haar cliënt bij te staan in zijn manifeste eenzaamheid. Dat liet ze graag aan zijn medespelers over. De vrouw wordt gehaat bij Ajax en moet constant over haar schouder kijken in Brighton. Gunnen speelt een belangrijke rol in de internationale spelershandel. Of men Mendelewitsch ooit nog iets gunt, mag worden betwijfeld.

Ik heb hier mijn liefde voor Kudus nooit verborgen gehouden. Het kan zijn dat het woord ‘wereldklasse’ is gevallen. Eeuwig jammer dat Ajax deze speler niet langer aan zich heeft weten te binden.

Aitana Bonmatí (links). Beeld Asanka Brendon Ratnayake/REUTERS

Een 9+ voor Aitana Bonmatí

Gelukkig wordt het voetbal niet alleen uitgedrukt in gehakt. Niet voor het eerst publiceerde The Players’ Tribune iets wat ontroering teweegbracht. Twee ­dagen voordat Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, met de staart tussen de benen afdroop, kwam Bonmatí, een van de beste spelers van het WK, met een prachtige verklaring.

Ze prees zichzelf gelukkig met het leven dat ze als profvoetballer leidde. “In Afghanistan mogen vrouwen niet studeren of zelfs hun huis verlaten, alleen omdat ze vrouw zijn. Hoe krankzinnig is dat niet?”

Geen woord over de corrupte Rubiales. Context was hier alles. Bonmatí geeft namens een ngo voetbaltrainingen aan vrouwelijke vluchtelingen en vraagt aan medespelers schoenen en shirts om weg te geven. “Het zal de wereld niet redden, maar ik denk dat een paar mensenlevens erdoor zijn verbeterd en dat betekent veel voor mij.”

Rubiales kent geen schaamte, maar aan het niveau van dit Spaanse team kan hij niet tippen.

Ajaxkeeper Jay Gorter. Beeld Marcel van Dorst/Pro shots

Een 8 voor Jay Gorter

Gorter heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. Hij is weer de keeper die hij was bij Go Ahead. Tegen Loedogorets hield hij drie ballen die de oude AjaxGorter had doorgelaten. Voor één ervan moest hij gestrekt naar zijn linkerhoek. Dat was de mooiste.

PS: Geilneef Rubiales blijft onverhoopt zitten. Hij wil naar de rechter. Arrogantie van de macht.

