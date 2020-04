Gudde over zomerslot eredivisie: ‘Zal flexibiliteit vragen van iedereen’

KNVB-directeur Eric Gudde. Beeld ANP

Een paar weken geleden schetsten we in AD Sportwereld al een paar denkbeeldige scenario’s voor het slot van dit eredivisieseizoen. Ajax of AZ kampioen in de derde week van juni? Feyenoord dat half juli nog verrassend de titel grijpt? Of: ADO Den Haag dat begin augustus naar de eerste divisie degradeert? Het klonk toen wellicht nog surrealistisch, maar KNVB-baas Eric Gudde houdt er intussen terdege rekening mee dat het zo kan gaan.

Wat is voor u de belangrijkste conclusie na de telefonische vergadering bij de UEFA?

Gudde: “Dat de UEFA ons als nationale bonden een kader heeft geschetst waarbinnen ieder kan werken. Ik had verwacht dat ze zouden zeggen: er is ruimte om in juni/juli het lopende seizoen af te ronden. Die eindstreep is nu op 3 augustus gelegd. Dan moet je als land je kandidaten opgeven voor de voorronden van Europees voetbal.”

In Nederland mogen tot 3 juni sowieso geen voetbalwedstrijden worden gespeeld. En trainen is in elk geval tot 28 april verboden. Wat is het eerste dat u nu gaat doen?

“We hadden al drie scenario’s opgesteld die iedereen kent. Het eerste was onze competities afronden voor 30 juni, al dan niet deels zonder publiek. Scenario twee is de competities afronden na 30 juni, afhankelijk van de Uefa. En scenario 3: de competities worden niet uitgespeeld. We gaan aan de slag om scenario 2 concreet vorm te geven, uiteraard in het besef dat de gezondheid van spelers, trainers, scheidsrechters, fans en alle andere betrokkenen te allen tijde bovenaan staat.



“Er zijn nog zat vragen, dilemma’s en discussiepunten. Die zullen goed ingevuld moeten worden. In scenario 2 speel je competitie in een niet alledaagse periode. Dat zal van iedereen flexibiliteit vragen.



“Belangrijk is ook het trainen. Hoe krijg je voldoende voorbereidingstijd om half juni een competitie te hervatten? Wij zijn al in overleg met het ministerie en het RIVM. Samen met NOC*NSF hopen we dat er mogelijkheden zijn om vanaf eind april, binnen de richtlijnen, de topsporttrainingen weer langzaam op te starten. En we verwachten voor voetballers echt niet meteen 11 tegen 11. Daarnaast kijken we naar financiële ondersteuning voor de clubs en tegelijkertijd is een realistisch scenario natuurlijk óók dat je de competities níet kunt uitspelen.’’

Als je u beluistert en puur praktisch kijkt, dan kunnen de clubs toch niet anders dan hun spelers nu tot 28 april met vakantie sturen? Want rond half juni fysiek klaar zijn, dát is de eerste nieuwe peildatum?

“Tot 28 april ligt álles sowieso stil, op aangeven dus van de overheid. Het is uiteraard aan elke club om zelf te bepalen wat men doet. Maar ik begrijp wat je bedoelt. En het is geen onlogische gedachte. Je kan misschien niet de hele dag languit gaan liggen en helemaal niks doen, maar om in de letterlijke woorden van de Uefa te spreken: er is een ‘strong recommendation’, een strakke aanbeveling om de competities tussen juli en augustus uit te spelen. Wij hebben de clubs laten weten dat wij ons daar als bond aan conformeren.”

Secretaris generaal Gijs de Jong (R) en Eric Gudde tijdens het overleg via een videoverbinding met de Uefa en 54 andere aangesloten landen over het uitspelen van de nationale competities, de Champions League en Europa League. Beeld ANP

Maar wat is er nou op tegen om als Nederland te zeggen: we zetten nu eigenhandig tóch een streep onder ons seizoen?

“Je bent één van de 55 landen binnen een voetbalgemeenschap. Je hebt internationale aspiraties, je speelt in Europacuptoernooien en op dit front zou je dan op eigen houtje kunnen gaan opereren? Dan krijg je een rare situatie. Het is ook de reden dat we in de coronacrisis steeds strak de lijn van het RIVM en de regering volgen. Daarin doen we ook niks op eigen houtje. Bovendien: nu stoppen betekent dat spelers nóg langer stilliggen als het buitenland wél in de zomer doorvoetbalt. En de gevolgen richting sponsors en andere partners; ik heb daar geen oplossingen voor gezien. Nu stoppen heeft bijvoorbeeld ook invloed op de hoogte van de solidariteitsbetalingen uit Europees voetbal richting de Nederlandse clubs.”

Wat heeft de UEFA gezegd over wat zij wil met de Champions League en de Europa League?

“Die toernooien proberen ze eind juli, begin augustus af te ronden. Op wat voor manier dan ook. Een final fourconcept is mogelijk een optie, of een enkele wedstrijd in plaats van uit en thuis. Dat wordt nog nader bekeken.”

Wanneer zou een nieuw seizoen dan eventueel beginnen?

“Op zijn vroegst de derde week van augustus. En op zijn laatst na het interlandblok van september. Dus zeg ongeveer rond 10 september. Wat er in dat geval gaat gebeuren met de Europese voorronden hangt van allerlei dingen af. Misschien nog één voorronde in augustus en de rest in september. En wellicht in enkelvoudige wedstrijden. De groepsfase van de Champions League is beoogd om in oktober te starten. En die gaat dan door tot vlak voor kerst. Dat is concreet.”

Zit je ook nog met de Nations League en met Oranje…

“Daarvan is gezegd: alle interlands van 2020 worden in september, oktober en november gespeeld. Het is alleen nog niet zeker wat de verdeling wordt. Het kan zijn: in september drie Nations Leageduels achter elkaar in 10 dagen en ook drie in oktober. En dan in november twee oefeninterlands. Of: in september twee Nations Leagueduels plus één oefenduel, in oktober idem en in november één keer Nations League en één vriendschappelijk.”

Hoe dan ook: de voetbalkalender gaat er totaal anders uitzien?

“Ik weet niet of je nog vakantiedagen hebt staan in 2020. Maar die kun je vergeten.”