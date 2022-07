Grote tegenvaller voor Oranje: Vivianne Miedema test positief op corona

Vivianne Miedema heeft volgens de bondscoach milde symptomen en zit in isolatie. Beeld Pro Shots / Remko Kool

Eerder testte ook middenvelder Jackie Groenen al positief. Daarnaast haakte keepster Sari van Veenendaal definitief af met een blessure. Ook Aniek Nouwen moest in de openingswedstrijd tegen Zweden geblesseerd het veld verlaten.

“Om 17.00 uur kregen we nieuws,” laat bondscoach Parsons weten. “Vivianne had symptomen en testte positief. Ze is in isolatie en zorgt voor zichzelf, net als Jackie. Maar dit is een grote klap.”

Woensdag spelen de Oranjevrouwen de tweede poulewedstrijd dit EK. Portugal is dan de tegenstander. In de eerste wedstrijd kwam de ploeg van Parsons niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Zweden.