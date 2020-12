Groot afbreukrisico voor speler én club in zaak-Promes

Quincy Promes en Erik ten Hag. Beeld ANP

Bij Ajax gaan de gedachten dezer dagen terug naar 1995, toen Patrick Kluivert als 19-jarig talent een dodelijk ongeluk veroorzaakte waarvoor hij een taakstraf van 240 uur zou krijgen. Acht dagen na het verkeersongeval zat hij weer bij de selectie, als reserve. Weer vier dagen later – op de dag van de begrafenis van het slachtoffer – maakte hij zijn rentree in het tweede elftal. Het kwam Ajax op verwijten te staan over gebrek aan empathie jegens de nabestaanden.

De herinnering aan die episode is mede een verklaring voor het besluit om Quincy Promes buiten de selectie te laten voor de bekerwedstrijd van woensdagavond tegen FC Utrecht. En dat, ondanks dat er al de nodige absenties zijn door blessures en schorsingen. “Er is leergeld betaald,” aldus een betrokkene.

Het ongeval waarbij Kluivert betrokken was, is in veel opzichten onvergelijkbaar met de verdenking tegen Promes, die zondag werd gearresteerd. Een overeenkomst is de potentiële schade voor de goede naam van Ajax.

Bekerwedstrijd

Sinds dinsdag is Promes op vrije voeten, maar hij is nog wel verdachte in de zaak rond het steekincident afgelopen zomer. De vraag is of hij vóór de winterstop weer kan aansluiten bij zijn ploeggenoten. Ajax kan een besluit daarover ook doorschuiven naar het nieuwe jaar, in de hoop dat in de tussentijd meer duidelijk wordt over de gebeurtenissen. In dat geval mist Promes in ieder geval de wedstrijden tegen ADO en Willem II.

“Dat zou het meest pragmatische zijn,” aldus Maurits van IJsendoorn, verbonden aan adviesbureau De Reputatiegroep. “Het is verstandig dat ze Promes nu zoveel mogelijk uit de wind houden.”

Dat vindt ook Marjan Olfers, bijzonder hoogleraar sport en recht. “Ik zou hem nu even buiten de groep houden. Als je hem nu weer opstelt geef je het signaal af dat er niets aan de hand is, terwijl er een zeer ernstige verdenking tegen hem is. Zijn hoofd staat waarschijnlijk ook naar andere dingen dan voetballen.”

De club laat vooralsnog in het midden wanneer Promes zijn rentree zou kunnen maken.

Dilemma’s

De steekpartij plaatst de directie voor nog meer dilemma’s. Het kan het imago van Ajax ernstig ondermijnen en minder aantrekkelijk maken voor sponsors. Olfers: “Gedragingen in de privésfeer van sporters spelen in toenemende mate een rol in de professionele sfeer. Als maatschappelijke organisatie, wat Ajax ook is, moet je je afvragen of je zo iemand in je gelederen wil hebben.”

Anderzijds is er de zorgplicht voor werknemers en is iemand onschuldig tot het tegendeel is bewezen. “Dat maakt het een lastige casus. Hij is 28 en kan als speler in principe nog een tijd mee,” zegt Olfers.

En wat als in de spelersgroep het idee postvat dat Promes aan zijn lot wordt overgelaten? Allemaal zaken waarmee de clubleiding rekening moet houden.

Vormcrisis

Promes ontkent iedere betrokkenheid, maar ook als hij vrijuit gaat, heeft hij iets uit te leggen. De club vernam pas van de steekpartij na zijn aanhouding. Daarbij komt de vraag of Promes’ vormcrisis van de afgelopen maanden te herleiden is tot het incident.

Een andere kwestie is of de steekpartij een geïsoleerd voorval is of dat er een mogelijk verband is met de mores in de kringen waarin Promes verkeert. Als voetbalmiljonair is hij geregeld tevergeefs gewaarschuwd afstand te houden van criminele rappers, meldde Het Parool eerder deze week.

De contracten van Ajaxspelers bevatten standaardclausules met boetebedingen voor het in diskrediet brengen van de club. In uiterste instantie kan het tot ontbinding van de overeenkomst leiden. Geen aantrekkelijk vooruitzicht: Ajax betaalde in 2018 ruim 16 miljoen euro voor Promes, die nu nog in de boeken staat voor zo’n 10 miljoen. Kapitaalvernietiging is daarmee voor Ajax een reëel risico. En Promes moet vrezen voor zijn carrière als hij schuldig zou worden bevonden.