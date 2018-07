Groenewegen ziet ook na korte nacht kansen

Een dag later, voor de start van de achtste etappe, keek de Amsterdammer al weer gretig vooruit naar wellicht een nieuwe kans op succes.



"Ik sliep inderdaad een beetje later dan normaal. Je ligt nog te denken aan die sprint en er komt nog wat adrenaline boven. Maar ik voel me goed,'' vertelde de sprinter van LottoNL-Jumbo kort voor de start in Dreux.



Bochtige finale

"We zullen in de koers kijken hoe de benen voelen. Er ligt straks wellicht een nieuwe kans. Het is een best wel bochtige finale, maar ook heel snel. Het zal er weer om gaan goed positie te kiezen.''



In Amiens zal al vroeg om de zege worden gesprint. De aankomst is gepland tussen half vier en vier uur.