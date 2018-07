Groenewegen wint zevende etappe Tour

In de massasprint waren alle topsprinters paraat. Groenewegen leek even ingesloten te worden, maar sprintte eenmaal bevrijd met overmacht naar de dagzege, voor de Colombiaan Fernando Gaviria en wereldkampioen Peter Sagan uit Slowakije.



Groenewegen won vorig jaar op de Champs-Élysées voor het eerst een Touretappe. Dit jaar had hij al acht overwinningen achter zijn naam, maar winnen in de Tour lukte tot vrijdag nog niet. De Belg Greg Van Avermaet behoudt de gele leiderstrui.



'Geen goede benen'

Zelf ervoer de wielrenner de start als moeilijk. "Ik had niet de goede benen, maar het ging daarna elke dag beter,'' vertelde hij na zijn sprintzege, die Groenewegen vierde met het vooral in het voetbal bekende gebaar: de vinger voor de mond als antwoord op eerdere kritiek. "Ik had even tijd nodig en je ziet wat er gebeurt.''



Groenewegen kwam uit een onmogelijke positie en moest nog heel wat renners passeren. "Ik zat achter Kristoff. Hij zette aan en ik heb gewacht op het juiste moment om erlangs te gaan,'' vertelde de ritwinnaar.



"Ik hoop dat er nu meer ritzeges komen. De benen zijn goed. Vanavond gaan we dit even vieren en dat volgt er morgen hopelijk weer een kans.''



Lees ook: Groenewegen: 'Ik had niet de benen'