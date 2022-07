Groenewegen wint na drie jaar weer etappe in Tour de France

Dylan Groenewegen passeert de eindstreep. Beeld BELGA

Magnus Cort Nielsen vertelde voor de start al dat hij van plan was zijn bolletjestrui te verdedigen en hield woord. Direct vanuit de start koos de Deen de aanval en omdat er niemand mee wilde, reed hij solo door. Voor een rustig keuvelend peloton uit kon hij zo luid toegejuicht door zijn landgenoten de drie beklimmingen van de dag als eerste bedwingen en drie punten toevoegen aan zijn totaal.

Op 90 kilometer voor de finish kwam er eindelijk opwinding binnen het peloton: de tussensprint was aanstaande. De 20 punten gingen naar Cort en daarachter was het Wout van Aert, die zijn ploeggenoot Christophe Laporte, Fabio Jakobsen en Peter Sagan voor wist te blijven. En dus vergrootte de Belg zijn voorsprong in de strijd om de groene trui virtueel naar drie punten.

Met nog 50 kilometer te gaan had Cort alle prijzen die hij onderweg op kon rapen te pakken. Zwaaiend naar de camera liet hij zich met een grote glimlach op zijn gezicht inlopen door het peloton. Alle ploegen leken zich neer te hebben gelegd bij een massasprint en die kwam er dan ook.

Valpartij

Jakobsen verloor in de laatste bocht flink wat plaatsen en kon zich niet mengen in de strijd om de dagzege. Groenewegen won met een banddikte voorsprong op geletruidrager Van Aert. Jasper Philipsen werd derde, voor Peter Sagan en Jakobsen.

Zo wint een dag na Jakobsen ook Groenewegen een rit in de Tour. Twee jaar naar de dramatische botsing in de Ronde van Polen zijn beide Nederlandse sprinters weer terug aan de top. Voor Groenewegen is het zijn vijfde ritzege in de Ronde van Frankrijk, zijn eerste sinds 2019. “Het is een zware tijd geweest,” zei de 29-jarige Amsterdammer van Team BikeExchange-Jayco.

Door een valpartij op tien kilometer van de finish verloor een aantal klassementsrenners zondag wat tijd. Onder meer Jack Haig, Damiano Caruso en Rigoberto Uran kwamen 39 tellen na Groenewegen over de streep.