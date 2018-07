Groenewegen toch dinsdag van start in Tour

Dat meldt een woordvoerder van de ploeg.



Groenewegen won vrijdag de zevende etappe en een dag later schreef de Amsterdammer ook de achtste rit op zijn naam.



De rit van zondag, met liefst vijftien kasseienstroken in het parcours, verliep erg chaotisch. Veel renners gingen onderuit. Voor Groenewegen ging het zo'n 85 kilometer van Roubaix mis. Hij liep een blessure aan zijn linkerknie op en hield ook schaafwonden over aan de crash.



"Je stuur breken is echt niet cool kan ik je na vandaag vertellen. Gelukkig had ik een ploeg om me heen die me door de laatste pijnlijke 80 kilometer heeft geholpen,'' liet Groenewegen weten.



Uit een laatste scan bleek maandag dat zijn knie gekneusd is en dat starten dinsdag normaal gesproken mogelijk is. Voor het peloton wacht dinsdag de eerste bergetappe.



