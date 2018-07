Groenewegen pakt tweede ritzege op rij

"Een beetje sturen, een beetje vechten," omschreef hij de laatste honderden meters van de achtste etappe waarin hij ditmaal het wiel van de Duitser André Greipel had gekozen.



"De ploeg heeft me perfect gebracht. Ik zat in het wiel van Greipel. Dat was een goede keuze. Toen die in aanraking kwam met Gaviria ben ik eromheen gereden."



En zo bereikte de sprinter van LottoNL opnieuw overtuigend als eerste de streep. "Ik ben trots op mijn ploeg en op mezelf.''



Gangmaker

Groenewegen was nota bene Timo Roosen onderweg verloren. De vaste gangmaker was betrokken bij een valpartij en raakte achterop. Nu waren het de Duitser Paul Martens en de Noor Amund Grøndahl Jansen die het langst in zijn buurt bleven. "Het is elke keer lastig om mij in een goede positie te brengen, maar de ploeg doet dat perfect. Ze vertrouwen op mijn sprint," aldus Groenewegen.



Grøndahl Jansen was al niet meer verrast door het succes van zijn ploeggenoot. "Nee, dat ben ik niet meer. Ook al was het een tegenvaller dat Timo er niet meer bij was. Maar het was een heel andere sprint dan gisteren toen hij vanuit een afdaling met een veel hogere snelheid van achteruit kwam. Dat was in die situatie een voordeel.''



Tv-scherm

Roosen zag op een tv-scherm hoe Groenewegen zege nummer twee binnen haalde. "Ik zie dat ze het zonder mij goed hebben opgevangen," zei hij met een lachje en beschadigde knieën. "Het belangrijkste is dat hij wint, hoe het gebeurt, is niet zo belangrijk.''



De tweede zege voor LottoNL-Jumbo verzachtte de pijn. "Het gaat goed. Er zit een ei op mijn knie, maar als er niets kapot is, kunnen we wel door de komende dagen.''



Bij de ploegbus deelde ook Robert Gesink in de vreugde. "Dit is mooi hè," zei de Achtterhoeker.



"We wisten dat het niet makkelijk zou worden, maar dat hij in orde is en vertrouwen heeft, zijn dingen die zeker zijn. Dat vertrouwen groeit nu nog meer. Als je eenmaal raak schiet, kan het heel snel gaan.''