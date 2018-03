Groenewegen oppermachtig in sprint Parijs-Nice

"Het was een lastige sprint. De laatste 200 meter gingen aardig omhoog'', zei Groenewegen. "Ik werd door de jongens perfect afgezet voor de laatste bocht en zat in een goede positie voor de sprint. Toen ik op kop kwam, ben ik de sprint gewoon aangegaan en niemand die er nog overheen kwam. Ik klop hier toch veel goede sprinters zoals Viviani, Démare en Greipel.''



Groenewegen vroeg aan

Lars Boom, die in Parijs-Nice zijn rentree maakt na een operatie aan zijn hart, zat mee in een kopgroep van zes renners. Nadat hij zich had laten terugzakken, hielp de Brabander voorin het jagende peloton mee om de laatste twee vluchters in de finale van de etappe in te rekenen.



Op de licht oplopende finishstraat ging Groenewegen vroeg aan. Geen van zijn concurrenten was bij machte om er overheen te komen. De Amsterdamse sprinter kent een sterke seizoensstart en boekte alweer zijn vijfde zege in 2018.



Kuurne-Brussel-Kuurne

Groenewegen won al een etappe in de Ronde van Dubai en twee in de Algarve. De 24-jarige sprinter was ruim een week geleden ook de sterkste in Kuurne-Brussel-Kuurne.



De Fransman Arnaud Démare, winnaar van de eerste etappe, eindigde als vijfde en blijft leider in het algemeen klassement. Dinsdag gaat de derde etappe van Bourges naar Châtel-Guyon over 210 kilometer, met drie beklimmingen.