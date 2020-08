Groenewegen: Ik denk constant aan Jakobsen

Dylan Groenewegen (midden) ligt op het asfalt. Beeld BELGA

Tijdens de eerste etappe van de Ronde van Polen week Groenewegen van zijn lijn bij de massasprint, waardoor Jakobsen over de hekwerken vloog en zwaargewond raakte. ‘Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt,’ schrijft Groenewegen, die zelf ook ten val kwam, maar wel meteen werd gediskwalificeerd. ‘Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant.’

Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt.



Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant. — Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) 6 augustus 2020

Ondertussen houden de artsen in Polen Fabio Jakobsen nog wat langer in een kunstmatige coma. De Nederlandse wielrenner, die zwaargewond raakte na een angstwekkende val in de Ronde van Polen, zou eigenlijk donderdag al wakker worden gemaakt, maar dat wordt nu op zijn vroegst vrijdag.

“We proberen stap voor stap de patiënt uit zijn kunstmatige coma te halen. Dat zal vermoedelijk vrijdagmorgen gebeuren. Dan is ook meer over zijn gezondheidstoestand te melden,” aldus een woordvoerder. Jakobsen onderging in de nacht van woensdag op donderdag een vijf uur durende operatie aan zijn gezicht. Hij ligt op de intensive care en zijn toestand is stabiel.

Artsen melden tegenover Poolse media dat Jakobsen nog wel moeite heeft met ademhalen door verwondingen rond zijn borst.