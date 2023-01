Griekspoor is één bonk zelfvertrouwen: ‘Tsitsipas op een grote baan, laat vrijdag maar komen’

Tallon Griekspoor (26) is half januari nog altijd ongeslagen. Voor het eerst staat hij in de derde ronde van een grand slam. ‘Deze had Botic nog van me tegoed.’

Het is twee minuten voor één in de Australische nacht als Tallon Griekspoor de videoverbinding met Nederland verbreekt. Hij moet naar de massagetafel en heeft nog wat andere verplichtingen. “Voorlopig slaap ik niet,” zegt hij.

Het had nog veel later kunnen worden. Door aanhoudende regen werd er urenlang niet gespeeld in Melbourne. Maar toen hij om kwart voor tien eindelijk de baan op mocht, rekende Griekspoor in de tweede ronde van de Australian Open haast zakelijk af met landgenoot Botic van de Zandschulp: driemaal 6-4 in twee uur tijd. Daardoor staat hij voor het eerst in zijn carrière in de derde ronde van een grand slam. Hij trekt de lijn van begin dit jaar, toen hij in het Indiase Pune zijn eerste ATP-titel won, probleemloos door.

“Dit was een heel goede performance,” zegt Griekspoor. “Ik had een ongelooflijke focus en voelde me goed. Dinsdag wilde ik ook helemaal niet trainen, ik had vooral zin om die baan op te gaan voor de wedstrijd. Ik wist dat ik er klaar voor was en vanaf de eerste bal was ik scherp.”

‘Weinig te klagen over zelfvertrouwen’

De laatste twee keer had hij verloren van de op papier beste Nederlandse tennisser. Vorige maand nog, in de finale van het NK. “En in trainingen heeft hij oneindig vaak van me gewonnen.” Maar vertrouwen is in tennis van onschatbare waarde. Griekspoor begon ongeslagen aan de Australian Open, Van de Zandschulp had in Pune verloren van Benjamin Bonzi, die juist tegen Griekspoor niet was opgewassen. “Ik heb de afgelopen weken weinig te klagen over zelfvertrouwen. Dat maakte wel wat verschil. Maar ik speelde ook gewoon erg goed. Serveerde sterk, was mentaal goed. Deze voelt heel erg lekker. Botic had hem nog van me tegoed.”

De twee kennen elkaar door en door. Trainen al jaren samen, deelden enige tijd een trainer, zijn de kopmannen van de Davis Cupploeg, en kunnen het bovendien goed vinden. “Maar tegenover elkaar ben je even geen vrienden, dan is het ieder voor zich. Daardoor had ik ook wel iets meer zenuwen dan normaal.”

Er was weinig van te merken. Twee sets lang had Van de Zandschulp nauwelijks een kans, Griekspoor deed zowel technisch als tactisch amper iets fout. In de derde set kwam hij na een mindere game wel een break achter, maar herstelde dat in twee minuten tijd. Waar de schouders van Van de Zandschulp alsmaar verder zakten, werd Griekspoor zienderogen groter. De ‘handshake’ aan het net was koeltjes. Het was niet het moment voor triomfantelijkheden, of troostende woorden.

Dezelfde outfit

Aan de telefoon verontschuldigt Griekspoor zich lachend voor het feit dat beiden van top tot teen dezelfde outfit hadden gekozen, wat het voor de televisiekijkers niet echt gemakkelijk maakte ze uit elkaar te houden. “Het is eigenlijk Botic z’n schuld. Hij heeft een ander shirt, maar dat is nieuw en paste niet helemaal.”

Griekspoor is één bonk zelfvertrouwen. Vrijdag treft hij de Griek Stefanos Tsitsipas, de nummer 4 van de wereld. “Hij is ook in vorm, speelt hier altijd goed. Maar ik heb weinig te verliezen en sta ongelooflijk lekker te spelen. Het wordt vast een grote baan, dus ik kijk ernaar uit.”

Nog maar twee maanden geleden leed hij naar eigen zeggen de zwaarste nederlaag uit zijn carrière. In Málaga, tegen Jordan Thompson in de Davis Cup. Hij nam even rust, startte de voorbereiding op 2023 en verloor tot dusver in zes partijen pas één set. “Dat doet een tennisser goed. Van wedstrijden winnen en lekker spelen word je beter. Als ik na vrijdag ook pas één set heb verloren, zou het helemaal mooi zijn.”

Serieuzer: er is een ‘kleine knop’ omgegaan in de winter, vertelt Griekspoor. “Ik had wat te bewijzen. Ik heb veel uren gemaakt en mezelf echt op scherp gezet. Het moest beter, dus ik gaf net één of twee procent extra. Wat er in Pune gebeurde had ik zelf ook niet verwacht, maar het voelt lekker dat ik die vorm kan doortrekken. Kom maar op met vrijdag.”