Gretig en onmisbaar: Dominique Janssen viert haar honderdste interland op WK in Nieuw-Zeeland

Beschrijf het perfecte jubileum en je komt waarschijnlijk in de buurt van de honderdste interland van Dominique Janssen. Met twee wonderschone assists tegen Vietnam (7-0) droeg ze bij aan de groepswinst op het WK. Goed voor een gouden bladzijde in haar dagboek.

Oranjeverdediger Dominique Janssen (28) straalt een paar dagen na de wedstrijd tegen Vietnam als nooit tevoren. Niet alleen vanwege haar rol in die wedstrijd en omdat haar beste vriendin Lieke speciaal voor haar naar Nieuw-Zeeland is gekomen, maar ook omdat ze in het zonnetje werd gezet voor haar honderdste interland. “Het is moeilijk te omschrijven, maar het gaf me toch een supertrots gevoel. Je ziet andere meiden het halen, maar als je het zelf haalt, besef je pas wat zoiets met je doet,” zegt Janssen.

Janssen ontving naast een bos bloemen en een speciaal ingegraveerd horloge ook mooie woorden van KNVB-directeur Jan-Dirk van der Zee. “Hij zei wat iedereen altijd zegt: dat ik een perfecte prof ben, ik het maximale uit mezelf wil halen en superbewust met mijn topsportcarrière bezig ben. Mooi dat dat wordt gezien.”

Gretigheid

Janssen is uitgegroeid tot een onmisbare kracht. Niet alleen bij VfL Wolfsburg, waar het winnen van de Champions League prioriteit nummer één blijft, maar ook bij Oranje. De honderd interlands zijn voor de verdediger pas het begin.

Janssen: “Ik ben gretig om nóg vaker voor Oranje te spelen. Ik vind voetbal nog zó leuk. Ik denk dat het belangrijk is om dat gevoel nog te hebben. Ik ontwikkel me langzaam tot topspeelster, maar ik heb ook het gevoel dat ik nog zó veel beter kan.”

Dat er in een jaar veel kan veranderen, bewijst Janssen. Op het EK in Engeland was ze nog linksback en veroorzaakte ze tegen Frankrijk de beslissende penalty. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik het EK niet superleuk vond en er geen goede ervaring aan over heb gehouden. Voor mezelf was het gewoon niet het beste toernooi. We waren niet happy terwijl we nu écht voelen dat er iets mogelijk is. Ik krijg nu de complimenten, maar dat is niet genoeg. Ik wil de volgende wedstrijd wéér top presteren.”

Ervaringen teruglezen

Janssen houdt alles bij in een dagboek. Ook in Nieuw-Zeeland doet ze dat braaf elke dag. “Soms schrijf ik over dingen die we deden, soms is het een overvloed aan dankbaarheid. Ik wil teruglezen wat er op momenten door me heen is gegaan. Ik heb thuis best wat boekjes liggen. Grappig om terug te lezen. Soms ook heel emotioneel. Dat je dan terugleest en denkt: ‘Wow, ik heb echt veel stappen gezet’. Ook mentaal.”

“Ik weet nog dat ik bij Arsenal niet lekker in mijn vel zat. De trainer liet me buiten de selectie. Ik heb hem toen gebeld waarom dat was, want ik wist voor mezelf: dit is één keer, maar dit wil ik nóóit meer. Wat moet ik verbeteren? Dat heb ik opgeschreven zodat het nooit meer zou gebeuren. Mentaal was dat een instabiele tijd.”

Nu zit het ‘goed in haar koppie’, zegt ze. En dat resulteert blijkbaar ook in assists, inclusief schaar, à la Rob Rensenbrink, zoals bondscoach Andries Jonker het beschreef.

Jonker speelde een belangrijke rol in de positieve flow waarin Janssen nu zit: “Hij zei meteen dat hij me als centrale verdediger zag. Daar waren we het snel over eens,” zegt Janssen.

“Het blijft leuk om met de bal te spelen. Vroeger speelde ik veel partijtjes twee tegen twee, met een goede vriend tegen mijn broer en een vriend van hem. Ik werd superpissig als ik niet won. Mijn broer zegt regelmatig: ‘Het was helemaal niet leuk om spelletjes met jou te doen’. Er vloog ook regelmatig een Playstationcontroller door de kamer. Dat gaat nu wel beter, hoor.”

Vlechten als thema

Nu Janssen lekker in haar vel zit, maakt ze ook graag anderen blij en heeft ze in Nieuw-Zeeland bijna een dagtaak aan het invlechten van alle haren. “Dat begint wel een thema te worden, ja. Er komen er steeds meer naar me toe die vragen of ik hun haar ook kan doen. Die wil één vlecht, die weer twee. Ik had Lieke Martens nu voor het eerst gedaan en die zei al dat ik het de volgende keer weer moest doen. Superleuk, want je bent daardoor best veel één op één met meiden en het is leuk mensen happy te maken met hun haren. We blijven toch vrouwen hè?”