Gravenberch solliciteert naar plek in Oranje

Ryan Gravenberch tijdens de wedstrijd tegen Young Boys. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Ryan Gravenberch heeft een metamorfose ondergaan. Van een speelse, soms wat dromerige middenvelder is hij de sturende en stuwende spil van Ajax geworden.

Wat maakt hem zoveel beter dan een jaar geleden?

Gravenberch is op eigenlijk alle facetten van het spel enorm vooruitgegaan, zowel aan de bal als zonder bal. De naïviteit heeft hij afgeschud. De fases in wedstrijden waarin hij ‘afwezig’ is, worden steeds korter of zijn zelfs helemaal verdwenen. De 18-jarige Amsterdammer is een completere voetballer geworden en speelt geconcentreerd.

Is hij een aanvallende of een controlerende middenvelder?

Hij was ooit een offensieve speler, met weinig oog voor de taken die er ook zijn bij balverlies. Vorig seizoen had hij nog moeite om die omschakeling in zijn hoofd te maken, maar Gravenberch is een snelle leerling. Tegen Young Boys was hij de controlerende speler en Daley Blind juist de meer vooruitgeschoven pion. Vooral zijn verdedigende intercepties sprongen in het oog. Met zijn lange benen wint Gravenberch veel duels.

Heeft Gravenberch in die rol net zoveel waarde voor Ajax?

Hij stond aan de basis van het openingsdoelpunt. Gravenberch zette Jean-Pierre Nsame onder druk en hij pikte de spits de bal af. Via Dusan Tadic kwam de bal bij David Neres, die beheerst raak schoot. Daarna voorkwam Gravenberch met twee sterke ingrepen dat Nsama zijn ploeg niet voor rust op gelijke hoogte kon brengen.

Waar ligt het plafond van Gravenberch?

Dat heeft hij grotendeels zelf in de hand. Fysiek en technisch kent hij weinig tekortkomingen, tactisch en mentaal groeit hij hard in dit elftal met routiniers als Tadic, Blind en Klaassen om hem heen.

Is Gravenberch al rijp voor het Nederlands elftal?

Hij werd al eens eerder geselecteerd door bondscoach Frank de Boer, die vrijdag zijn selectie bekend maakt voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije, Letland en Gibraltar. Gravenberch is in elk geval niet opgeroepen voor Jong Oranje, dus dat duidt erop dat hij deel uitmaakt van het grote Oranje. Hij zou een sterke tandem op het middenveld kunnen vormen met Frenkie de Jong.

Een plaats in Oranje is toch ook niet zo vreemd voor een drijvende kracht van Ajax?

Nee, daarbij doet Gravenberch dit seizoen veel (internationale) ervaring op. Ajax won over twee duels met 5-0 van Young Boys en plaatste zich eenvoudig voor de kwartfinales van de Europa League. Vandaag is de loting in het Zwitserse Nyon.

Ajax Maarten Stekelenburg 7 Devyne Rensch 6 Edson Álvarez 6 Lisandro Martínez 6 Nicolás Tagliafico 7 Daley Blind 6 Davy Klaassen 6 Ryan Gravenberch 7 Antony 6 Dusan Tadic 7 David Neres 7 Wissels: Mohammed Kudus (-) voor Daley Blind (’64) Oussama Idrissi (-) voor David Neres (’64) Sean Klaiber (-) voor Nicolás Tagliafico (’74) Brian Brobbey (-) voor Antony (’80) Perr Schuurs (-) voor Devyne Rensch (’80) Young Boys Guillaume Faivre 6 Silvan Hefti 5 Mohamed Camara 4 Fabian Lustenberger 5 Jordan Lefort 5 Christian Fassnacht 6 Sandro Lauper 6 Vincent Sierro 5 Miralem Sulejmani 7 Meschack Elia 5 Jean-Pierre Nsame 6 Wissels: Quentin Maceiras (6) voor Jordan Lefort (’46) Fabian Rieder (-) voor Mohamed Camara (’64) Felix Mambimbi (-) voor Meschack Elia (’64) Marvin Spielmann voor Mirtalem Sulejmani (’71) Gianluca Gaudino (-) voor Christian Fassnacht (’71)