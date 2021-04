Gravenberch slaat toe en leidt Ajax in finale langs Vitesse

Ryan Gravenberch. Beeld AP

Ajax heeft voor de twintigste keer de KNVB-beker veroverd. De weg naar de finale was zwaar: met FC Utrecht, PSV, AZ en Heerenveen als tegenstanders. Ook de eindstrijd tegen Vitesse was een pittig potje, maar Ajax was de verdiende winnaar. Met een belangrijke rol voor Ryan Gravenberch.

Gravenberch zat toch in een ‘dipje’?

Daar was in deze finale niets van te merken. Gravenberch had het donderdag misschien moeilijk in Rome, maar hij miste toen vooral de steun van de andere middenvelders. Tegen Vitesse kreeg hij iets meer support en ook meer ruimte. De 18-jarige Amsterdammer was de verbindingsman tussen verdediging en aanval, maar voorin mist Ajax al een tijdje de échte scherpte.

Gravenberch opende zelf de score?

In de 22ste minuut sloeg hij toe. De middenvelder haalde verwoestend uit met links. Doelman Remko Pasveer was kansloos op de kanonskogel. Ajax en Vitesse hielden elkaar die eerste helft nog redelijk in evenwicht, hoewel de Amsterdammers in de Rotterdamse Kuip het grootste spelaandeel hadden en de meeste kansen creëerden. Klaassen had Ajax op 2-0 moeten zetten (redding Pasveer), maar twee minuten later was het 1-1.

Net als in de thuiswedstrijd tegen AS Roma?

Precies. In die wedstrijd ging Kjell Scherpen in de fout. Nu was het Lisandro Martínez die te makkelijk het duel verloor van Chelsea-huurling Armando Broja. Bij de lage voorzet liet Rensch zich verrassen door Loïs Openda, die voor de rechtsback van Ajax kroop en van dichtbij keeper Maarten Stekelenburg passeerde.

Was het een boeiend duel?

Absoluut. Meteen na rust kreeg Klaassen opnieuw een kans om de tweede voor Ajax te maken, maar het was wederom Pasveer die redding bracht. Antony schoot net naast en één keer vol op de vuisten van ervaren doelman. De krachten vloeiden wel wat weg bij de Ajacieden. De slotfase stond bol van de fouten. Kort voor tijd moest Jacob Rasmussen aan de noodrem trekken, toen de behendige Antony doorbrak. Hij kreeg rood. Dat was ook de laatste actie van Antony. Hij werd vervangen door David Neres.

Een gouden wissel?

Zeker. Ryan Gravenberch stond twee minuten voor tijd ook aan de basis van de winnende goal. Hij had een sterke actie op de linkerflank. Zijn voorzet werd in tweede instantie door Haller – de spits speelde een uitstekende finale – naar Neres gekopt. De Braziliaan schoof de bal beheerst in de verre hoek.

