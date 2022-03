Gravenberch redt Ajax met uithaal in blessuretijd, koploper komt weer goed weg

Ryan Gravenberch viert de 2-3 tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Beeld ANP / ANP

Gravenberch, die samen met Steven Berghuis en Davy Klaassen op het middenveld stond, was in de eerste helft al de uitblinker. Hij gaf de assists bij de goals van Dusan Tadic en Sébastien Haller, die zijn negentiende competitietreffer van het seizoen maakte en nu zes goals voor staat op Guus Til.

Ajax had in de eerste helft 77 procent balbezit en zestien doelpogingen, maar in de tweede helft stortte het snel helemaal in bij de ploeg van Erik ten Hag. Via Issa Kallon werd het al gauw 1-2 en Patrick Joosten maakte in de 79ste minuut de verdiende gelijkmaker, nadat Nicolás Tagliafico (vierde basisplaats van dit seizoen) een slordige pass gaf.

Ajax ging vervolgens met de eindelijk weer fitte invaller Brian Brobbey op zoek naar de overwinning. In de tweede van vijf minuten extra tijd was het opnieuw Gravenberch die beslissend was. Zijn fraaie schot van grote afstand viel via de binnenkant van de paal binnen, waardoor Ajax toch nog met drie punten vertrok uit Leeuwarden.

Vorige week gaf Ajax in de eigen Johan Cruijff Arena ook al een 2-0 voorsprong uit handen tegen RKC. Toen was het Dusan Tadic die met een rake strafschop in de 90ste minuut puntenverlies voor Ajax kon voorkomen.

Ajax komt door de zege in Leeuwarden op 63 punten uit 26 duels. Daarmee is de voorsprong op achtervolger PSV, dat zondag de uitwedstrijd bij FC Utrecht speelt, nu vijf punten.

Blind: ‘Tegenstanders willen er een tenniswedstrijd van maken’

Daley Blind zag een wedstrijd met twee verschillende gezichten. “In de eerste helft waren we heer en meester, geen vuiltje aan de lucht. In de tweede helft waren we heel slordig, veel te gehaast aan de bal. Het is vaak heel moeilijk om je vinger erop te leggen waar dat aan ligt. Ik denk dat we onze aanvallen te snel op wilden zetten. Onze tegenstanders willen vaak een soort tenniswedstrijd creëren, waarin het spel op en neer gaat. Wij moeten de controle houden en zorgen dat we de bal langer in ons bezit houden,” zei Blind, die blij was voor matchwinner Gravenberch.

“Hij oefent er veel op tijdens trainingen, dus het is mooi dat het nu zo uitpakt op een belangrijk moment.”

Gravenberch: ‘We pakken wel weer de drie punten’

“Het was een hele gekke wedstrijd. In de eerste helft hebben we echt gedomineerd, maar zij maakten kort na rust de 1-2 en dan weet je dat ze er nog vol voor gaan met dat fanatieke publiek erachter. Het mag ons eigenlijk niet overkomen, maar het gebeurt toch. Het zit een beetje in de focus denk ik. Maar het belangrijkste is dat we hier de drie punten pakken. Ik denk dat we hier nog wel een meeting over gaan hebben, want dit mag ons niet te vaak overkomen. Vorige week tegen RKC was het al een drama in de tweede helft en nu ook.”