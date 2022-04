‘Gravenberch persoonlijk akkoord met Bayern München’

Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Bayern deed al een officieel bod van 25 miljoen euro om de Ajacied over te nemen, maar de Amsterdammers zouden 35 miljoen euro verlangen. Het relatief lage bod van Bayern München zou Ajax hebben verrast, volgens Bild zijn beide clubs nu weer in onderhandeling over een transfersom.

Als de clubs eruit komen, zou dat een droomtransfer naar de Europese top betekenen voor de middenvelder. Hoewel Gravenberch pas 19 jaar is, maakte hij al 3,5 jaar geleden, op 16-jarige leeftijd, zijn debuut in het eerste van Ajax. Inmiddels heeft hij vrijwel altijd een basisplaats in het elftal van trainer Erik ten Hag. Gravenberch speelde ook al de nodige interlands met het Nederlands elftal, maar de afgelopen interlandperiode werd hij tot zijn eigen verbazing slechts opgeroepen voor Jong Oranje.

Gratis de deur uit

Als Ajax er de komende transferperiode niet uitkomt met de Duitse recordkampioen, dan vreest Ajax dat Gravenberch over anderhalf jaar gratis de deur uit loopt. Dat gebeurde eerder met de transfer van de eveneens in Amsterdam opgeleide spits Brian Brobbey naar RB Leipzig. Rechtsback Noussair Mazraoui vertrekt komende zomer zo goed als zeker gratis uit Amsterdam; zijn contract loopt na dit seizoen af. Bayern zou ook interesse hebben in Mazraoui.