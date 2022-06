Gravenberch dient Hollandse eer hoog te houden bij Bayern

Ryan Gravenberch. Beeld MAURICE VAN STEEN/ANP

Ryan Gravenberch (20) is in Beieren om er zijn droomtransfer af te ronden. De middenvelder landde zaterdag in München, waar hij spoedig zijn handtekening zal zetten onder een vijfjarige verbintenis. “Bayern is een grote club. Ik denk dat je hier grote prijzen moet winnen. Dat is ook wat ik voor ogen heb. Ik ben blij om in München te zijn,” zei Gravenberch, die meteen een microfoon van Bild onder zijn neus kreeg gedrukt.

Gouden combinatie

Als Nederlandse voetballers in München arriveren, zijn de verwachtingen automatisch hooggespannen. Dat heeft te maken met de gouden combinatie die Nederlandse voetballers en Bayern de voorbije decennia zijn gebleken. Arjen Robben was de laatste, en de succesvolste. Drie jaar geleden zwaaide de rappe aanvaller als clublegende af, nadat hij Bayern in tien jaar aan acht landstitels en de Champions League (2013) had geholpen.

Hoewel Robben met Louis van Gaal en Mark van Bommel in 2010 naast de cup met de grote oren grepen, luidde de Nederlandse trainer in drie jaar een nieuwe Duitse hegemonie voor Bayern in. Daar droeg ook Van Bommel zijn steentje aan bij. In vijf seizoenen ging de geslepen middenvelder met twee landstitels en twee DFB-Pokals aan de haal, voordat hij in 2011, nadat hij met Van Gaal was gebotst, naar AC Milan vertrok.

Van Bommel was de enige van het trio – dat ook twee jaar gezelschap had van Edson Braafheid – die in Zuid-Duitsland het genoegen had samen te werken met het fenomeen Roy Makaay. De spits arriveerde in 2003 en kreeg al snel de bijnaam Das Phantom, omdat hij als een spook uit het niets kon toeslaan. Eén keer in de Champions League zelfs al na tien seconden (een record). De achterban van Bayern bewaart dan ook zeer fijne herinneringen aan de trefzekere Nederlander, die naast twee kampioenschappen en bekers, als topscorer ook de Europese Gouden schoen veroverde.

Noeste middenvelder

De oudste fans van Bayern zullen met genoegen terugdenken aan het begin van de jaren negentig toen Jan Wouters als noeste middenvelder er zijn mannetje stond. Martin Jol ging hem voor, maar hield het slechts één seizoen uit nadat hij in 1979 in conflict was gekomen met Gyula Lóránt.

De eerste Nederlander streek overigens al in 1902 neer in Beieren. Deze Willem Hesselink droeg vervolgens vooral in een andere functie bij aan de ontwikkeling van Bayern tot Duitse en Europese voetbalgrootmacht.

Bayernfans slaan de laatste transfers handenwrijvend gade, wetend dat Nederlanders de club door de jaren heen veel hebben gebracht. Nadat Bayern de transfervrije Mazraoui al had vastgelegd, won ze vorige maand ook de strijd om Gravenberch. “Hij is een van de grootste talenten van Europa. Iedereen zat achter hem aan,’’ zei technisch directeur Hasan Salihamidzic zaterdag al. “Hij heeft getekend. We zijn erg blij dat hij nu bij ons aan de slag kan.”

Geweldige techniek

Waar Salihamidzic het spel van nieuweling Mazraoui vorige maand nog verfrissend noemde, prijst hij Gravenberch om zijn geweldige techniek en zijn vermogen om ‘in kleine ruimtes moeilijke situaties op te lossen’. “Hij heeft drang naar voren, maar kan ook verdedigen. Hij is een speler met allround kwaliteiten, die bij ons de volgende stap zal zetten.”

Gravenberch liet eerder dit jaar weten een transfer te ambiëren. Die zag de dynamische spelmaker echter alleen zitten als Ajax, dat hem twaalf jaar vormde, een mooi bedrag aan zijn transfer over zou houden. Voor het talent, dat nog een jaar vastlag in de Johan Cruijff Arena en door een enkelblessure de apotheose miste, ontvangt Ajax – inclusief bonussen – een kleine 25 miljoen euro.