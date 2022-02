Gravenberch, Álvarez en Martinez vraagtekens voor duel met Heracles

Beeld ANP

De 19-jarige middenvelder Gravenberch ontbreekt waarschijnlijk vanwege ziekte. Álvarez moest zich maandag tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Mexico en Costa Rica (0-0) laten vervangen vanwege een knieblessure. Of de controlerende middenvelder zondag beschikbaar is, is nog onduidelijk. “Hij komt pas in de loop van de middag terug,” aldus Ten Hag. Martínez kampt met bovenbeenklachten.

De deze transferperiode teruggekeerde Brain Brobbey is nog enkele weken uit de roulatie. De spits raakte in het competitieduel bij PSV (1-2) voor de onderbreking geblesseerd aan zijn knie. Sébastien Haller is wel weer inzetbaar na zijn deelname aan de Afrika Cup met Ivoorkust. “Hij is topfit,” zei Ten Hag.

Tevreden over transferperiode

Over de winterse transferperiode was Ten Hag over het algemeen tevreden. “We hebben Brian Brobbey erbij en de boel intact kunnen houden, alleen David Neres is vertrokken. Ik ben nooit echt fan van wintertransfers, want spelers inpassen is lastiger.”

Wel had de oefenmeester de komst van Steven Bergwijn graag gezien. De hoge transfersom die zijn club Tottenham Hotspur vroeg, bleek uiteindelijk een obstakel. Ten Hag had begrip voor de financiële afweging van de club, ‘maar sportief kijk je daar anders naar’. “Bergwijn was perfect voor ons geweest, gezien het profiel. Het is jammer dat het niet is gelukt. Het zou wel kunnen dat we het in de zomer weer proberen.”

Ihattaren ‘niet fit’

De oefenmeester ging ook nog in op vragen over de recent aangetrokken oud-PSV’er Mohamed Ihattaren. “Hij is op dit moment gewoon niet fit en dat gaat nog wel even duren. We hebben een heel begeleidingstraject opgetuigd. Het is nu aan hem. We hebben goede hoop dat het op termijn een versterking is.”

