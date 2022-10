Grap Iker Casillas valt volledig verkeert: ‘Dikke middelvinger naar de lhbtq-gemeenschap’

Iker Casillas, voormalig keeper van Real Madrid, leek zondag uit de kast te komen, maar zei later te zijn gehackt. Beeld UEFA via Getty Images

Casillas maakte zondag de tongen los met een korte tweet waarin hij uit de kast leek te komen als homoseksueel. Oud-international Carles Puyol schreef onder het bericht: ‘Het is tijd om ons verhaal te vertellen, Iker’, gevolgd door een hartje.

Een uur lang heerste euforie: eindelijk een grote naam in de voetbalwereld die openlijk durft uit te spreken homoseksueel te zijn. Maar de voormalige topkeeper trok het bericht terug met de mededeling dat zijn account was gehackt. Puyol omschreef het op zijn beurt als een ‘onhandige grap zonder slechte bedoelingen’ die ‘totaal misplaatst’ was.

Thijs Smeenk noemt de actie bijzonder pijnlijk. Hij weet als geen ander dat dit soort grappen helemaal verkeerd kunnen uitpakken – de sportjournalist stopte hierom zelf op zijn vijftiende met voetbal. “Dit laat zien dat we nog een lange weg te gaan hebben. Dat het nog steeds bijzonder of apart is om homo te zijn. Gasten als Casillas en Puyol hebben een voorbeeldfunctie.”

Dat beaamt Paul van Dorst, oprichter van De Roze Kameraden, speciaal voor alle Feyenoordfans met een lhbtq-achtergrond. Rolmodellen zijn nodig om tegen op te kijken, stelt hij. Dat geeft jongeren vertrouwen.

Sea un hackeo, un experimento social o incluso algo serio, esto de Casillas da bastante vergüenza ajena. Y las respuestas de la gente, incluido Puyol, todavía más. Las bromas con la orientación sexual dejaron de hacer ‘gracia’ hace mucho tiempo. pic.twitter.com/A96cIsVdPn — Mateo Sánchez (@MateoSanchezTV) 9 oktober 2022

Masculiene cultuur

Vorig jaar vertelde de Australische voetballer Josh Cavallo dat hij op mannen valt. Afgelopen mei volgde de Engelse Jake Daniels. Zij zijn wereldwijd op dit moment de enige twee actieve profvoetballers. Van Dorst: “Cavallo kreeg talloze berichten van jongens die zeiden dat zijn coming-out hun heeft geholpen.”

Een bekentenis van iemand als Casillas zou een kantelpunt in de voetbalwereld hebben betekend. “Maar dit is juist een dikke middelvinger naar de lhbtq-gemeenschap,” reageert Bowi Jong. Hij is fanatiek AZ-supporter en zet zich in voor het verbannen van antihomoleuzen in stadions.

De vijandige houding benadrukt volgens hem de masculiene cultuur van de voetbalsport. “Kijk naar de fans. Dat zijn vooral mensen die graag bewijzen stoer, mannelijk en grof te zijn. Een wereld waarin je je mannetje moet staan. Als homo pas je daar niet bij, want dat wordt nog steeds gezien als zwakte.”

De Alkmaarder vindt dat er veel te leren valt van het vrouwenvoetbal, want daar is geaardheid geen issue. “Dat heeft puur met de fans te maken. Daar komen geen hooligans met rare teksten.”

Armen over elkaar

Ook belangenvereniging COC Nederland onderstreept de machocultuur in de Eredivisie. “Mannen voelen zich niet vrij genoeg. Genderidentiteit is ook zeker geen onderwerp om grappen over te maken,” aldus woordvoerder Philip Tijsma.

Sportjournalist Smeenk probeert met zijn eigen ervaring verandering in de voetbalwereld teweeg te brengen. Met de John Blankenstein Foundation geeft hij workshops bij voetbal- en andere sportverenigingen. “We gaan het gesprek aan over een open en veilig sportklimaat. We vragen bijvoorbeeld hoeveel leden de club telt. Meestal zijn dat er meer dan duizend. Vervolgens vragen we hoeveel er openlijk homoseksueel zijn. Dat aantal komt bijna altijd op nul uit. Vervolgens praten we over wat er beter kan.”

Een paar jaar geleden zaten op zo’n moment trainers en spelers met hun armen over elkaar, in een gesloten houding. Smeenk merkt nu dat clubs het belangrijk vinden dat er verandering komt. “Het is nu meer een wisselwerking in plaats van alleen zenden. Dat is prettig om te ervaren.”