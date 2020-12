Grand Prix van Sakhir al in eerste ronde klaar voor Verstappen

Max Verstappen. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

De coureur van Red Bull moest uitwijken na een crash van Charles Leclerc en Sergio Pérez en reed de voorkant van zijn eigen bolide stuk.

Kort na de start wilde Leclerc gaan inhalen en hij raakte daarbij Pérez. Verstappen zat daarachter en kon niet meer om het tweetal dat in botsing kwam heen. “Ik kon niets anders doen,” zei Verstappen over de boordradio.

Oostenrijk

Het is de vijfde keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Eerder haalde hij de finish niet tijdens de GP van Oostenrijk, de GP van Italië, de GP van Toscane en de GP van Emilia-Romagna.

Door de uitvalbeurt van Verstappen kan de Fin Valtteri Bottas in de strijd om de tweede plaats verder uitlopen in de WK-stand. Het verschil voor de start was 12 punten; 201 om 189.

Verstappen was als derde gestart tijdens de GP van Sakhir, waar 87 korte rondes worden gereden. Volgende week wordt het uitgedunde Formule 1-seizoen afgesloten met de GP van Abu Dhabi.