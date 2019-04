Graafschap houdt vast aan zondag tegen Ajax

Ajax plaatste zich dinsdag voor de halve finales van de Champions League. Om de Amsterdammers meer rust te geven voor de eerste wedstrijd, op dinsdag 30 april of woensdag 1 mei, is het idee om de uitwedstrijd tegen De Graafschap vrijdag 26 april af te werken.



"Die vrijdagavond spelen geeft grote organisatorische problemen. En dan hebben we het nog niet over het sportieve gedeelte'', aldus Hans Martijn Ostendorp, algemeen directeur van De Graafschap.



Problemen

"De politie heeft aangegeven dat het bijna onmogelijk is die wedstrijd in de avond te laten spelen. Ook in de middag voetballen geeft veel problemen. Daarnaast speel je voetbal voor je supporters. Veel van onze fans zijn dan aan het werk of zitten op school. Als we dit een serieuze competitie willen laten zijn, moeten we niet overdag op een doordeweekse dag gaan voetballen.''



De KNVB heeft er bij het opstellen van het speelschema geen rekening mee gehouden dat een Nederlandse club zo ver zou komen in een Europees toernooi, aldus Ostendorp.



Haaks

"In de reglementen staan twee belangrijke dingen. Ten eerste dat de wedstrijden tijdens de laatste twee speelronden gelijktijdig worden afgewerkt. Maar er staat ook in dat een Europees spelende ploeg twee etmalen de tijd krijgt voor herstel. Dit jaar staan die twee dingen haaks op elkaar."



Oostendorp: "De KNVB heeft een behoorlijke uitdaging. De bond begreep onze argumenten en zag ook in dat we daar nog even over moeten doorpraten. De oplossing is er nog niet. We zullen vandaag of morgen weer verder contact hebben. Ik kan nu nog geen toezegging doen wanneer er duidelijkheid is.''