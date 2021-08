GP Zandvoort slechts voor twee derde gevuld: wie trekt de portemonnee?

Circuit Zandvoort is gereedgemaakt voor de Grand Prix van september. Beeld ANP

De Zandvoortse duinen helemaal oranje gekleurd, drie dagen meer dan honderdduizend mensen op het circuit, dat gaat er begin september niet van komen. De ‘Dutch GP’ krijgt groen licht vanuit Den Haag, maar met slechts twee derde van de totale bezetting loopt de organisatie miljoenen euro’s mis. Daar moet iemand de portemonnee voor trekken, anders is de kans reëel dat het alsnog niet doorgaat.

Vanuit Zandvoort blijft het stil, afgesproken is dat er pas na de persconferentie van het demissionaire kabinet wordt gereageerd. Maar er is met dit scenario wel al rekening gehouden. Toen duidelijk werd dat voor ­mega-evenementen door de weer oplopende coronacijfers tot 1 september geen ruimte was in Nederland, wist men in Zandvoort al dat het niet vanzelfsprekend zou zijn om op vrijdag 3 september de poorten te openen voor 105.000 mensen.

Dat de ‘algemene toegangskaarten’ uit het aanbod zouden worden gehaald, daar was voorzichtig rekening mee gehouden. Op die groep mensen, die geen vaste plek hebben op de tribune maar zelf op zoek kunnen naar een geschikte plek, hebben de organisatoren de minste grip. Maar met een bezetting van naar verluidt twee derde worden ook niet alle tribunes geheel gevuld en komt Zandvoort straks uit op ongeveer zeventigduizend toeschouwers.

Geld terug

De mensen die teleurgesteld gaan worden, krijgen uiteraard geld terug. Die kosten moeten, net als het geld dat zij normaal gesproken op het circuit zouden uitgeven, worden terugverdiend.

Voor compensatie zal in eerste instantie worden gekeken naar Formula One Management (FOM). Dat is er veel aan gelegen om, nadat Zandvoort vorig jaar al niet door kon gaan, nu wel naar Nederland te komen. De Formule 1 is in weinig landen zo populair als hier, de race was in korte tijd uitverkocht en veel mensen kochten een kaart voor drie aansluitende jaren. Maar FOM heeft na coronajaar 2020 ook geen miljoenen euro’s over.

Als zich een circuit aandient dat de plek van Zandvoort met gesloten beurzen wil overnemen, kan dat ook een optie zijn. Een week voor Zandvoort wordt bijvoorbeeld geracet in Spa-Franchorchamps. Daar werd vorig jaar ook een race gereden, toen nog zonder publiek. De Waalse overheid betaalde een deel van de kosten.

Een tweede optie is dat ‘Den Haag’ het bonnetje pakt. Maar vanuit de politiek klonk al voor de coronapandemie dat Zandvoort de eigen broek moest ophouden.

Dit jaar ging er al een streep door diverse Grands Prix. Onder meer die van Singapore, China en Australië gingen niet door. Toch wil de Formule 1 vasthouden aan een seizoen met een recordaantal van 23 races.

In 1985 werd de Grote Prijs van Nederland voor het laatst gehouden. Vorig jaar kon de terugkeer niet doorgaan. Slechts een klein deel van de mensen met een kaart vroeg geld terug, de meerderheid liet het ticket een jaar doorschuiven.