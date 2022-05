Gözübüyük had volgens KNVB geen penalty aan Feyenoord moeten geven: ‘VAR had moeten ingrijpen’

Scheidsrechter Serdar Gozubuyuk kende Feyenoord afgelopen zondag tegen PSV onterecht een penalty toe. Beeld ANP

“Ook wij zijn van mening dat het geen penalty had moeten zijn en dat de VAR had moeten ingrijpen,” zegt een woordvoerder van de KNVB. Waarom dat niet is gebeurd en waarom Gözübüyük niet naar het tv-scherm langs het veld ging om de situatie terug te kijken, blijft onduidelijk. De scheidsrechter weigerde na afloop om opheldering te geven.

Gözübüyük legde de bal aan het einde van de blessuretijd op de stip, nadat een schot van Jens Toornstra op de elleboog van PSV’er Mauro Júnior was beland. Cyriel Dessers schoot vanaf 11 meter de 2-2 binnen, waardoor PSV in de titelstrijd met Ajax op 4 punten van de koploper bleef staan. De Amsterdammers kunnen daardoor woensdag het kampioenschap binnenhalen.

“Sinds de invoering van de VAR is het aantal fouten afgenomen, maar discussie zal altijd blijven,” aldus de KNVB. “Arbitrage blijft mensenwerk en is niet altijd even makkelijk. Het gaat om beslissingen die worden genomen onder grote druk. We blijven proberen om de fouten zoveel mogelijk terug te dringen, maar het is een utopie om te denken dat het altijd 100 procent foutloos kan. We vinden dit heel vervelend voor de betrokkenen en en dit geval PSV. Ook wij balen hiervan.”

De benadeelde Eindhovenaren zijn blij dat de KNVB toegeeft dat Gözübüyük zondag in de fout is gegaan. “Goed dat de KNVB beide fouten toegeeft,” reageert directeur voetbalzaken John de Jong van PSV. “Hierdoor is een spannende titelstrijd in de kiem gesmoord. We betreuren nog steeds dat de scheidsrechter ons na afloop van de wedstrijd geen uitleg wilde geven over dit cruciale moment.”

PSV-trainer Roger Schmidt was na afloop woedend over de toekenning van de strafschop. “We hebben meerdere assistenten, we hebben de VAR, we hebben alle tijd om te checken. Dan toch wordt er een verkeerde beslissing genomen. Dat daar vervolgens niet naar wordt gekeken is een schandaal. Ik kan dat niet begrijpen. Vermoedelijk heeft iedereen in het stadion gezien dat het geen strafschop was. Ik denk dat als het een strafschop voor ons was geweest er nog wel even naar de beelden was gekeken. Ik kan me voorstellen dat de scheidsrechter in eerste instantie naar de stip wees. Maar ik kan me niet voorstellen dat er vervolgens niet is ingegrepen. Misschien is dit beslissend voor de titelstrijd. Dat is echt ongelooflijk.”

PEC

Ook PEC Zwolle werd afgelopen weekeinde benadeeld. Op advies van de VAR werd een doelpunt van Zwolle tegen FC Utrecht (1-1) afgekeurd vanwege buitenspel, maar dat bleek ten onrechte te zijn. “Ook dat was gewoon een fout.”

Volgens de woordvoerder van de KNVB hebben de gemaakte fouten niet direct consequenties voor de betrokken scheidsrechters. “Ze worden natuurlijk in de gaten gehouden, maar niemand wordt beoordeeld op basis van één fout of één wedstrijd.”