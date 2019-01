Gözübüyük blijft bij mening: geen penalty Heerenveen

"Ik vond het te licht," zei Gözübüyük bij FOX Sports over de botsing tussen doelman Kostas Lamprou van Ajax en de Friese spits Sam Lammers. "Hij raakte 'm, er was contact. Maar Lammers kon niet meer bij de bal. Daarom kan ik er mee leven dat ik geen strafschop gaf.''



Gözübüyük liet aanvankelijk doorspelen na de botsing tussen Lamprou en Lammers, bij een stand van 3-3. Op advies van de videoarbiters achter de tv-schermen in Zeist ging de scheidsrechter toch naar de beelden kijken.



"Vaak wordt gedacht dat als je het gebaar van een tv-scherm maakt en je naar de zijkant gaat, dat dan altijd een beslissing moet worden teruggedraaid. Maar er werd nu duidelijk gezegd: we willen dat je zelf gaat kijken. Ik kwam tot dezelfde mening als op het veld. De ene vindt het een penalty, de andere niet. Het is vaak interpretatie. Een hoop mensen zullen zeggen: het was een penalty. Er zullen ook een hoop mensen zeggen dat het een voetbalduel was."



Van Egmond, bij de KNVB verantwoordelijk voor de scheidsrechters, behoort tot de eerste groep. "Het was een terechte ingreep van de VAR, die doet z'n werk, maar laat het over aan de scheidsrechter. Die vond het kennelijk niet voldoende voor een strafschop. En daar ben ik het niet mee eens. We verwachten van onze topscheidsrechters topbeslissingen. Dan is het heel vervelend als dat niet lukt."



Geconfronteerd met de woorden van zijn KNVB-baas zei Gözübüyük: "Dat respecteer ik. Maar ik blijf bij mijn mening."



Lees verder: Ajax laat koppositie liggen na krankzinnig duel Heerenveen