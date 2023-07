Goudkoorts richting Olympische Spelen in Parijs: databureau voorspelt verpulvering van medaillerecord

Databureau Gracenote verwacht dat atlete Femke Bol op de Spelen van 2024 weer voor goud gaat zorgen. Beeld Peter Cziborra/Action Images/Reuters

Waren de Zomerspelen van Tokio twee jaar geleden al een groot succes, in Parijs doet TeamNL er naar verwachting nog een stevige schep bovenop. In Japan werd in 2020 het medaillerecord van Sydney (in 2000) verpulverd: van 25 naar 36. De Spelen van 2000 bleven nog wel de editie met het meeste goud (12 plakken), maar dat zou volgend jaar moeten sneuvelen.

Databureau Gracenote komt een jaar voor de start van de Spelen in de traditionele virtuele medaillespiegel tot 41 medailles voor Nederland. De verdeling: 13 keer goud, 11 keer zilver en 17 stuks brons. Dat zou leiden tot een zesde plek op de medaillespiegel, ook een prestatie die Nederland nooit eerder leverde.

Alleen de Verenigde Staten, gastland Frankrijk, China, Italië en Groot-Brittannië worden op basis van de data momenteel hoger ingeschaald. Traditioneel grote sportnaties als Australië, Duitsland en Japan laat Nederland achter zich, voorzien de rekenmeesters.

Gracenote komt tot de voorspelling aan de hand van resultaten op voorgaande Olympische Spelen en vooral tijdens recente internationale toernooien. Uiteraard zitten er de nodige haken en ogen aan een prognose die een jaar van tevoren wordt gemaakt.

Veel atleten en teams zitten nog in het kwalificatietraject voor Parijs. Daarnaast zijn Rusland (en Belarus) in de voorspelling niet meegenomen. Enerzijds omdat atleten uit die landen in de meeste sporten sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne worden geweerd van internationale competitie, anderzijds omdat nog onduidelijk is of, en zo ja welke, atleten er straks in Parijs bij zijn. Vooralsnog komen de 71 behaalde medailles van ‘Rusland’ uit Tokio vrij.

Goud voor de hockeyers?

Op de uitgesplitste lijst van voorspelde medaillewinnaars valt het nodige op. Roeien levert met tien plakken het grootste aandeel in de Nederlandse oogst; Karolien Florijn is de enige die op goud is gezet. Van de zes medailles die het baanwielrennen wordt geacht te kunnen leveren, zijn er drie goud. Renner Harrie Lavreysen, in Tokio goed voor twee keer goud en brons, zal volgens Gracenote nu als drievoudig kampioen (sprint, keirin en teamsprint) terugkeren.

In het oog springt ook het goud waarop de hockeyers worden ingeschaald, terwijl de laatste mondiale hoofdprijs van de mannenploeg dateert van 2000.

Femke Bol (400 meter horden) en Sifan Hassan (10.000 meter) zorgen in de voorspelling voor atletiekgoud, openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal herovert haar in Tokio verloren titel en wielrenster Ellen van Dijk is de favoriet voor de tijdrit. De zeilduo’s Floris van de Werken/Bart Lambriex (49’er) en Annette Duetz/Odile van Aanholt (49’er FX) zorgen eveneens voor goud, net als de hockeysters en het landenteam van de springruiters.

Slag om de arm

Curieus is de dubbele vernoeming voor wielrenster Annemiek van Vleuten, die in de lijst van Gracenote zowel als tijdrijdster als in de wegrace eremetaal pakt, terwijl zij toch echt heeft aangekondigd na dit seizoen te stoppen en er in Parijs dus niet meer bij zal zijn.

Navraag leert dat Gracenote kanshebbers voor een medaille pas schrapt uit de computersystemen als ze ook daadwerkelijk zijn gestopt. Het geeft aan dat de virtuele medaillespiegel met een flinke slag om de arm moet worden genomen. Maar dat doet niets af aan de indicatie dat de Nederlandse olympische ploeg de stijgende lijn van Tokio in Parijs gaat voortzetten.