Goudhaantje Brobbey behoedt Ajax voor puntverlies

Ajax ontbeert de kampioensvorm. De motor hapert. Het leidde donderdagavond bijna tot duur puntenverlies. Invaller Brian Brobbey stelde de zege pas in de 83ste minuut veilig met één van zijn eerste balcontacten.

Brobbey was Ajax’ goudhaantje?

De ploeg moet heel hard werken voor zijn doelpunten, al weken lang. Ook met Davy Klaassen als nummer 10 liep het aanvallend verre van gesmeerd. Brobbey bracht de verlossing. Hij scoorde, op aangeven van een andere invaller, Dusan Tadic. Even later maakte de Serviër ook nog 3-1, met een assist van Brobbey.

Speelde Klaassen weer in zijn oude rol tegen Willem II?

Ja, hij vertrok na de verloren Europa Leaguefinale in 2017 als aanvallende middenvelder naar Everton. Via Werder Bremen keerde hij afgelopen zomer terug in Amsterdam. Hij was veranderd als voetballer, vertelde Klaassen. Hij bekleedde tot dusver bij Ajax ook een rol als controlerende middenvelder. Klaassen moest donderdagavond duidelijk wennen aan die meer vooruitgeschoven positie.

Brian Brobbey. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Wat was de bedoeling van die wijziging?

Klaassen dichter in de buurt van het vijandelijke doel krijgen. Ajax scoorde de laatste weken moeizaam, en hij heeft in het verleden bewezen zijn goaltjes mee te pikken. Het spel rond de Tilburgse zestienmeterlijn was echter stroef. Klaassen stond vaak op één lijn met spits Sébastien Haller.

Ze liepen elkaar in de weg?

Soms wel. Zo liet Haller een voorzet van Antony van zijn voet springen, omdat Klaassen net voor zijn neus stond. Symbolisch voor het warrige aanvalsspel van Ajax was het moment waarop Klaassen en Jurriën Timber een bal die tegen de lat was gespat (van Haller) lieten stuiten omdat de één van de ander dacht dat hij wel het laatste zetje zou geven.

Klaassen zorgde wel voor de 1-0.

Uit een corner van invaller Dusan Tadic brachten Haller en Edson Álavrez de bal koppend bij Klaassen, die de bal uit de draai raak schoot. Het was een knappe goal, maar niet voldoende voor de overwinning. Willem II leek in niets op de zwalkende ploeg die het onder de ontslagen trainer Adrie Koster de laatste maanden zo vaak was. En Ajax steekt in een matige vorm. Een fraaie treffer van Evangelis Plavidis bracht de thuisploeg serieus aan het wankelen. Totdat Brobbey op het toneel verscheen.

