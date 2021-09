Goudenmedaillewinnaars Paralympische Spelen geridderd

De winnende Paralympische atleten krijgen uit handen van staatssecretaris Paul Blokhuis een koninklijke onderscheiding. Beeld ANP

Sporters die al eerder waren geridderd, ontvingen een Chapeaubeeldje. Kelly van Zon, die ook het beeldje al had, is bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deelde de lintjes en beeldjes uit. Zo kregen Diede de Groot, Aniek van Koot, Marlène van Gansewinkel, Chantalle Zijderveld, Niels Vink, Rogier Dorsman, Jennette Jansen, Mitch Valize, Fleur Jong en Sam Schröder een lintje.

Maar ook Larissa Klaassen, Imke Brommer, Patrick Bos, Anouk Taggenbrock, Ilse Arts, Sylvana van Hees, Lindsay Frelink, Jitske Visser, Julia van der Sprong, Bo Kramer, Xena Wimmenhoeve, Cher Korver, Saskia Pronk, Carina de Rooij en Mariska Beijer zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Tristan Bangma, Jetze Plat, Sanne Voets, Daniel Abraham, Vincent ter Schure, Timo Fransen, coach Gertjan van der Linden en Sanne Voets namen een Chapeaubeeldje in ontvangst.