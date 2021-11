Gouden generatie Ajax van 2018-2019 worstelt bij buitenlandse topclubs

Donny van de Beek in duel met Kevin De Bruyne. Beeld EPA

Nu het nog maar de vraag is of er de komende weken überhaupt gevoetbald wordt in de eredivisie, richt de blik zich op het buitenland. Want nog geen tweeënhalf jaar na de magische run in de Champions League van Ajax heeft een verrassend groot deel van de hoofdrolspelers van toen moeite met de vervolgstap. Per speler is dit de situatie.

Donny van de Beek (Manchester United)

Zelfs nu Paul Pogba, de concurrent die Van de Beek van speeltijd afhield op Old Trafford, er een tijd uit zal liggen met een blessure, komt via internationaal scoopjager Fabrizio Romano naar buiten dat hij zijn zinnen op een transfer heeft gezet.

Donny van de Beek situation is so clear. He loves the club and he’s still super professional in training, doing his best for Man Utd - but if the situation remains the same, he will leave Manchester United in January. 🔴🇳🇱 #MUFC



📲 More: https://t.co/cXYABTLQK0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 13 november 2021

Het is een volgende wending in een somber verhaal in Manchester. Van de Beek mocht nog geen enkele keer starten in de Premier League dit seizoen.

De uitzichtloze situatie is niet alleen afhankelijk van de aanwezigheid van grootverdiener Pogba. Het gehele United-middenveld is zo ingericht dat er, zolang Ole Gunnar Solskjaer manager is, geen logische rol valt bedenken voor Van de Beek.

De ploeg is momenteel namelijk gebouwd rond de kwaliteiten van Bruno Fernandes, een klassieke nummer 10. Om de Portugees zich volledig te laten richten op beslissende acties, schoten en passes, stelt Solskjaer steevast twee puur defensieve middenvelders op ter compensatie. Een koppel uit het drietal Fred, Scott McTominay en Nemanja Matic, doorgaans.

Ruimte voor een aanvallend ingestelde loper is er dus niet op het United-middenveld, en is er eigenlijk niet geweest sinds Van de Beeks komst naar Old Trafford. In januari moet blijken of die ruimte er bij andere grote clubs op de Europese markt wel is.

Hakim Ziyech (Chelsea)

Beeld AFP

Ook uit Londen is het nieuws ongunstig. Ziyech bevindt zich namelijk onderaan de hiërarchie voor speelminuten op het aanvallende middenveld.

Chelsea speelt in een 3-4-2-1-systeem, met plek voor twee technici in de zone achter de diepste spits. Op het eerste oog lijkt dit systeem gemaakt voor Ziyech, die bij Ajax in de rol van hybride spelmaker annex rechtsbuiten op zijn best was.

Maar manager Thomas Tuchel ziet dat anders. Ziyech kwam maar in 35 procent van de mogelijke speeltijd uit, sinds de Duitser in januari aan het roer kwam. Ook is Tuchel streng wanneer Ziyech wel de kans krijgt: van de 32 duels die de linkspoot onder zijn nieuwe manager speelde, maakte hij er in slechts één de volle 90 minuten vol.

Het gebrek aan vertrouwen vertaalt zich in Ziyech onwaardige statistieken. In 32 duels kwam hij tot 1 assist (in zijn laatste 32 duels voor Ajax lag dat totaal nog op 18), en hij creëert in Londen nog maar half zo veel kansen als in zijn Amsterdamse periode.

Ook bij Ziyech wordt de praktische route naar meer speeltijd, meer kansen zich te onderscheiden, verhinderd door de realiteit van een bomvolle selectie in de Premier League-top. In topwedstrijden genieten jonge spelmakers Kai Havertz en Mason Mount de voorkeur. In de overige duels moet Ziyech concurreren met serieus goede spelers als Christian Pulisic, Callum Hudson-Odoi en Timo Werner voor speeltijd in de voorhoede geleid door Romelu Lukaku.

Joël Veltman (Brighton)

Joël Veltman in duel met Andrew Robertson van Liverpool. Beeld AP

Maar niet voor elke ex-Ajacied in de Premier League is het ellende. Joël Veltman is vaste waarde bij een geliefde underdog in ’s werelds rijkste clubcompetitie.

Manager Graham laat Brighton namelijk zeer vermakelijk op balbezit spelen, en Veltman speelt hierbij een belangrijke rol. Hij fungeert namelijk in een soort dubbelrol: in balbezit is hij de derde centrumverdediger, tijdens het verdedigen is hij de rechtsback. Zo komt Veltmans ervaring op die twee posities in Amsterdam goed uit.

Met gemiddeld 2,8 geslaagde tackles per wedstrijd is Veltman de beste balafpakker in de verdediging van de nummer 7 van de Premier League.

Frenkie de Jong (Barcelona)

De Jong houdt Hugo Duro van Valencia van zich af. Beeld Reuters

Dat het op het vlak van financiën, bestuur, coaching en resultaten uitermate slecht gaat met Barcelona, zal geen voetbalvolger ontgaan zijn. Toch klopt het frame dat Frenkie de Jong mee naar beneden is gesleurd in deze malaise niet helemaal.

Op een middenveld dat maar in 4 van de 16 officiële duels in de beoogde samenstelling kon spelen - Busquets op ‘6', Pedri als spelmaker en De Jong in een vrije rol - vanwege een blessure bij Pedri, presteert de Nederlander stilletjes prima.

De Jong leidt de Spaanse competitie in geslaagde dribbelacties per duel (3). Daarnaast is hij, in tegenstelling tot tienertalenten Gavi en Nicolás Gonzalez, de enige middenvelder bij Barcelona die gemiddeld meer dan één scoringskans voor ploeggenoten creëert per wedstrijd. En dat terwijl De Jong ook belast is met het dirigeren van de spelopbouw op de eigen helft.

Matthijs de Ligt (Juventus)

De Ligt houdt Fiorentina-spits Dusan Vlahovic in toom. Beeld EPA

Hoewel de prestaties van De Ligt, als een van ’s werelds duurste verdedigers ooit, dikwijls onder een vergrootglas liggen, valt tijdens zijn absenties pas op hoe nodig hij is bij de wankelende voetbalgigant in Turijn. De Ligt stond dit seizoen vijf keer niet vanaf de start op het veld bij Juventus: in die vijf duels heeft De Oude Dame een negatief saldo en slechts één zege behaald.

Juventus is hevig zoekende. Vorig jaar werd voor het eerst in negen jaar tijd de landstitel misgelopen, en ook dit jaar lijkt het na 12 speelrondes met een achterstand van 14 punten op koplopers Milan en Napoli het kampioenschap te kunnen vergeten.

Als De Ligt besluit Juventus trouw te blijven, lijkt hij samen met rechtsbuiten Federico Chiesa een van de weinige jonge ‘bouwstenen’ te worden van een ploeg die grondig gerenoveerd moet worden. De huidige selectie bestaat enerzijds uit spelers die inmiddels te oud zijn (Bonucci, Chiellini) voor een volgende aanval op de Europese top en anderzijds uit grootverdieners (Ramsey, Szczesny, Arthur, Rabiot) die botweg niet goed genoeg zijn voor het beoogde niveau.

Kasper Dolberg (Nice)

Beeld AFP

Het aandeel Dolberg bereikte afgelopen zomer hoogtes die het alleen in zijn beste dagen bij Ajax had bereikt. De Deen speelde met drie (mooie) goals in de achtste finale en kwartfinale een belangrijke rol in het Deense succes op het EK.

Eenmaal terug bij zijn clubwerkgever Nice waren zijn vooruitzichten ook veranderd. Met de miljoenen van chemiegigant Ineos wil de club aan de Côte d’Azur een gooi doen naar de Franse top. Liefst zeven miljoenentransfers beklonk Nice deze zomer, waaronder deals voor Calvin Stengs, Pablo Rosario en Justin Kluivert.

Ondanks de vele nieuwelingen was er nog altijd een basisplaats voor Dolberg. Dit omdat nieuwe trainer Christophe Galtier, die vorig jaar kampioen werd met Lille, steevast een 4-4-2-systeem met twee pure spitsen hanteert.

Maar na een sterke start, met drie goals in zijn eerste twee duels in de basis, sloeg de pech bij Dolberg weer toe. Na lange absentieperiodes vanwege blessures miste de Deen dit seizoen verschillende wedstrijden vanwege diabetes type 1. Vorige week maakte Dolberg als invaller zijn rentree bij Nice, nadat hem verzekerd was dat hij met de juiste behandeling klachtenvrij zou kunnen spelen.

Het is de vraag of Dolberg zijn basisplek snel terug heeft. De ene spitspositie is vergeven bij Nice: die is voor Amine Gouiri, de beoogde spits van het Franse elftal in de toekomst. Maar op de andere spitspositie is zomeraankoop Andy Delort met 7 goals in vorm.

Toch heeft Dolberg afgelopen zomer genoeg glimpen van genialiteit laten zien om de hoop in hem nog niet op te geven.