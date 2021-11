Goud voor zwemmer Kroon op EK kortebaan

Winnaar Luc Kroon na zijn race in Kazan. Beeld AP

Met zijn winnende tijd verbeterde Kroon ook het Nederlands record in het 25-meterbad, dat met 3.39,69 al op zijn naam stond. Hij won de race op basis van een goede laatste 100 meter, waarin hij de Italianen inhaalde. Maarten Brzoskowski eindigde als zesde in de finale.

“Dit voelt goed”, zei Kroon in een eerste reactie. “Mooi, zo’n titel. Ik ben rustig aan de race begonnen, ik heb me niet laten opjagen door die andere gasten en op het laatst heb ik alles eruit gegooid. Ik heb de race goed opgebouwd, dat heeft voor het verschil gezorgd.”

Estafettegoud

Ook de Nederlandse mannen op de 4x50 meter vrije slag veroverden dinsdag het goud. Het succes kwam op naam van Jesse Puts, Stan Pijnenburg, Kenzo Simons en Thom de Boer. De tijd van het viertal was 1.22,89, een nieuw Nederlands record. Italië werd tweede, voor Rusland.

Puts reageerde verheugd: “Het is een tijd geleden dat een mannenteam goud won op de estafette. Het was een bijzondere ervaring”, aldus de startzwemmer. Pijnenburg: “Je wordt niet elke dag Europees kampioen. Ik ben heel trots op het team en ik heb ervan genoten.”

De Nederlandse zwemsters pakten de zilveren medaille op de 4x50 meter vrij. Kim Busch, Maaike de Waard, Kira Toussaint en Valerie van Roon moesten alleen de Russinnen laten voorgaan. Rusland finishte in 1.34,92, Nederland in 1.35,47. Toussaint: “Opnieuw een podiumplaats en nu zonder Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk. Dat geeft aan dat we in de breedte heel sterk zijn.” De Waard: “Dit is een mooie start van het toernooi. We hebben iets goeds laten zien.”

Op de 50 vrij plaatsten Kim Busch en Maaike de Waard zich voor de finale. Ze werden in hun heat respectievelijk vierde (24,22) en vijfde (24,32). Ze waren wel beduidend langzamer dan de Zweedse Sarah Sjöström, die met 23,37 de snelste was. (ANP)