Goud voor Nuis op 1500 meter, Roest pakt zilver

Van Kerkhof wint zilver op 500m

Shorttrackster Yara van Kerkhof heeft op de Olympische Spelen zilver gepakt op de 500 meter. De 27-jarige Zoetermeerse kwam als derde over de finish, maar schoof op naar de tweede plek na diskwalificatie van de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong. De olympische titel ging naar de Italiaanse Arianna Fontana.



Van Kerkhof pakte zo als eerste Nederlandse shorttrackster ooit een medaille op de Winterspelen. Sjinkie Knegt veroverde vier jaar geleden in Sotsji olympisch brons op de 100 meter, in Zuid-Korea greep de Fries zaterdag zilver op de 1500 meter.



Van Kerkhof, die vorige maand bij afwezigheid van Suzanne Schulting de Nederlandse titel veroverde, was slecht weg in haar eerste olympische finale. De inwoonster van Heerenveen leek als nummer vijf kansloos voor een medaille, maar sloot bij het ingaan van de laatste ronde weer aan. Ze ging in de voorlaatste bocht binnendoor bij Kim Boutin uit Canada en de Britse favoriete Elise Christie, die onderuit schoof.



Van Kerkhof kwam jubelend als derde over de streep. De Nederlandse was dolblij met brons en zag even later dat ze zelfs zilver mag ophalen op Medal Plaza, na diskwalificatie van Choi.



Van Kerkhof was er vier jaar geleden in Sotsji ook al bij. Toen vertolkte ze een bijrol en wist ze op geen enkel nummer de finale te bereiken.



In Gangneung ging Van Kerkhof in de kwartfinale kort na de start in de eerste bocht onderuit. Dat was volgens de jury de schuld van de Canadese Marianne St. Gelais, die uit de wedstrijd werd genomen. Van Kerkhof bereikte vervolgens vrij eenvoudig de halve finales en drukte daarin haar schaats als eerste over de streep.