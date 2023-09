Golfster Anne van Dam in eigen land topfavoriet voor het oog van familie en vrienden: ‘Dit is het mooiste wat er is’

Longhitter Anne van Dam slaat de bal verder dan menig mannelijk beroepsspeler. Beeld AFP

Ze heeft er net een oefenrondje op zitten. Onder haast tropische weersomstandigheden speelde Anne van Dam (27) de eerste negen holes van de derde editie van het Nederlandse golftoernooi van de Ladies European Tour (LET).

“Het is heerlijk om hier te zijn, om eindelijk eens te kunnen spelen voor familie en vrienden. Ik kijk er enorm naar uit. Dat is het mooiste wat er is,” zegt de nummer dertien van de Europese ranking. “Ik gok dat 2015 of 2016 het jaar is dat ik m’n laatste toernooi in Nederland heb gespeeld.”

Het wordt de eerste deelname aan het Big Green Egg Open voor Van Dam, die de afgelopen twee jaar forfait moest geven omdat het kampioenschap op vaderlandse bodem niet paste in haar speelschema. Toen golfte de in de Verenigde Staten woonachtige Van Dam nog op de LPGA, hét walhalla voor vrouwelijke topspeelsters.

Na het verlies van haar tourkaart probeert ze de weg omhoog weer te vinden via het Europese circuit. Daar is het voor de longhitter – Van Dam slaat de bal verder dan menig mannelijk beroepsspeler – makkelijker om de broodnodige punten te verzamelen. “In Amerika is het helaas niet gelopen zoals ik had gehoopt, maar daardoor heb ik nu andere mogelijkheden.”

Revanche op de Spelen

Met vijf overwinningen op de Europese Tour in de afgelopen negen jaar als professioneel golfster, geldt ze als het boegbeeld van de Nederlandse golfsport. De federatie hoopt vurig dat haar prestaties jonge meiden inspireren kennis te gaan maken met de sport.

Op de fraaie bosbaan van de Hilversumsche start Van Dam vrijdag als topfavoriet voor de eindoverwinning op zondagmiddag. Dan moet ze wel afrekenen met titelverdedigster Anna Nordqvist, de Zweedse wereldtopper. Van Dam: “De verwachtingen zijn hoog, maar dat zijn ze bij mezelf ook altijd. Ondanks de extra hectiek vanwege allerlei verplichtingen probeer ik me zo voor te bereiden als bij ieder ander toernooi. Maar ja, natuurlijk is dit een ander event en hoopt iedereen dat ik ga winnen. Ikzelf natuurlijk ook.”

Van Dam heeft twee stippen aan de horizon gezet, die beide volgend jaar gerealiseerd moeten worden: deelname aan de prestigieuze Solheim Cup (de clash tussen de beste Europese en Amerikaanse speelsters) en de Olympische Spelen in Parijs. “Dat zijn mijn grote doelen waar ik nu voor speel en me hoop te gaan kwalificeren,” zegt Van Dam.

In Parijs wil ze de prestaties van haar eerste olympiade flink verbeteren. In Tokio had Van Dam de eervolle vermelding de eerste Nederlandse golfster ooit te zijn op de Olympische Spelen, maar sportief gezien liep haar deelname daar op een grote teleurstelling uit. Van Dam eindigde vrijwel anoniem in de achterhoede.

Twee keer materiële pech

Maar eerst dus het Nederlandse Ladies Open, waar het prijzengeld met twintig procent is verhoogd naar 300.000 euro. Of de hoofdprijs naar Van Dam gaat? Met de vorm zit het deze weken wel goed.

In Ierland stond ze lange tijd bovenaan op het leaderboard, maar moest er op de slotdag een beslissing komen via een play-off. In een golfkarretje op weg naar de afslagplaats bleef haar driver haken achter een touw, waardoor de kop afbrak. Het filmpje waarop te zien was hoe dat gebeurde, ging de wereld over.

Het was het tweede geval van materiële pech dat haar overkwam, want onderweg naar Ierland sneuvelde ook al een golfclub. Desondanks wist ze wonderwel nog een birdie (een slag onder par, red.) te noteren, maar haar Deense opponent Smilla Tarning Sønderby had zelfs nog een slag minder nodig om de hole te spelen.

Die ellende heeft ze afgesloten, zegt Van Dam in de aanloop naar het toernooi. “Niet winnen doet altijd pijn, de manier waarop dit gebeurde was extra pijnlijk. Maar daar kun je niet te lang in blijven hangen. Wat ik ervan overhoud, is dat ik gewoon in goede vorm ben. Dat neem ik mee naar dit Ladies Open.”