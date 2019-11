Goede generale Perr Schuurs

Beeld ANP

Perr Schuurs nam de plek centraal in de achterhoede over van Joël Veltman. De 20-jarige Limburger zal woensdag tegen Lille de geschorste Veltman normaal gesproken opnieuw vervangen. Schuurs beleefde zaterdagavond een meer dan redelijke generale repetitie.

Wie was Schuurs’ directe tegenstander?

Cyriel Dessers. De Belgische spits die door Heracles is overgenomen van FC Utrecht. Een handenbinder, die Dessers. Hij scoorde al acht keer in de competitie en heeft vier assists achter zijn naam. Schuurs had hem behoorlijk in de tang. Dessers scoorde wel, kort voor tijd, maar dat was na een blunder van invaller Sergiño Dest.

Heracles is toch niet een échte graadmeter in vergelijking met de komende tegenstander in de Champions League?

Uiteraard niet. Heracles is een degelijke middenmoter met kans op plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal. Maar vorig seizoen verspeelden de Amsterdammers vijf punten aan de ploeg uit Almelo. En Ajax begon niet scherp aan het duel, niet zo scherp als recent tegen FC Utrecht. Vooral de linkerflank van Ajax, met Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez en Daley Blind had het in de eerste helft lastig met het duo Sebastian Jakubiak/Silvester van der Water.

En Schuurs?

Die begon sober aan het duel, maar hij nam na rust steeds meer initiatief aan de bal. Daar ligt ook zijn kracht: Schuurs is sterk in de opbouw en hij heeft een prachtige pass in zijn benen.

Maar is hij klaar voor Lille?

Dat moet blijken. Schuurs is niet zo meedogenloos in de duels als Matthijs de Ligt. Daarbij zal hij het in Frankrijk ook zonder Daley Blind (eveneens geschorst) aan zijn zijde moeten stellen. Ajax gaat gehavend het voorlaatste duel in Groep H van de Champions League in. Noussair Mazraoui viel zaterdagavond geblesseerd uit. En de vervanger van David Neres, Zakaria Labyad, maakte tegen Heracles het tweede doelpunt, maar ook hij moest zich voortijdig laten wisselen.