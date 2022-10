Goed nieuws voor Ajax: de verdediging van Liverpool is kwetsbaar

Brennan Johnson van Nottingham Forest en Liverpools Virgil van Dijk in gevecht om de bal. Beeld AP

Het lek is in de Premier League nog altijd niet boven voor Liverpool. Een verrassende nederlaag bij degradatiekandidaat Nottingham Forest betekent dat de ploeg van Jürgen Klopp na 11 speelrondes in het huidige seizoen meer verliespartijen heeft geleden (3) dan in het gehele vorige seizoen in Engeland (2).

Hoewel de voorhoede geteisterd wordt door aanhoudend blessureleed, is de voornaamste oorzaak van Liverpools zwakke seizoensstart de defensie. Waar Virgil van Dijk en consorten vorig jaar in meer dan de helft van de wedstrijden geen tegendoelpunten te verduren kregen, is dat nu nog maar in een kwart van de wedstrijden het geval.

Het goede nieuws voor Ajax: de defensieve problemen bij Liverpool lijken alleen maar te zijn toegenomen, sinds de vorige ontmoeting. De thuiszege op Ajax werd voorafgegaan (Bournemouth) en gevolgd (Newcastle) door de twee beste defensieve optredens van dit seizoen voor The Reds.

Als we inzoomen op de onderliggende data van de wedstrijden van Liverpool, zien we dat de verdediging nu aanzienlijk meer kansen weggeeft. Een knappe overwinning op het zowat onverslaanbaar geachte Manchester City, werd gevolgd door twee van de drie kwetsbaarste wedstrijden in defensief opzicht, afgaande op de kansenkwaliteit die tegenstanders West Ham United en Nottingham Forest kregen.

Bij de nederlaag in Nottingham (1-0) van afgelopen weekend vielen drie kwetsbare punten op bij de defensie van Liverpool. Het verwerken van counters blijkt een enorm probleem.

1. Te gretig

Liverpool heeft al het hele seizoen te maken met opvallend veel blessureleed. Liefst 19 spelers misten minstens één duel door blessures. Momenteel ontbreken met aanvallers Diogo Jota en Luis Díaz, centrumverdedigers Ibrahima Konaté en Joël Matip en middenvelders Arthur Melo en Naby Keïta zes potentiële basisspelers, terwijl dragende spelers als Trent Alexander-Arnold, Thiago en Jordan Henderson ook nog niet volledig hersteld lijken van kwetsuren.

De vele personele wijzigingen hebben de automatismen binnen de risicovolle speelstijl van Liverpool zichtbaar aangetast. De manier waarop Liverpool de eerste grote counterkans aan Nottingham Forest weggeeft, is veelzeggend. Op het moment van balverlies op de vijandelijke helft, heeft Liverpool zeven veldspelers vóór de bal staan. Dit betekent dat de overgebleven veldspelers met z’n drietjes zo’n 75 meter aan counterruimte af te dekken hebben.

Voor Ajax lijkt geduld in de rematch tegen Liverpool dan ook een schone zaak. De ploeg van Klopp had tegen Nottingham Forest 75 procent van het balbezit, maar gaf twintig potentiële counters weg, waarvan er uiteindelijk zes een flinke kans opleverden. Iets verder inzakken dan normaal is allicht geen slecht idee voor Ajax, gezien het feit dat Liverpool momenteel opvallend vaak aanvallend te veel risico neemt en daardoor kwetsbaar is voor de tegenstoot.

2. Grote kracht nu ook een zwakte

Met Trent Alexander-Arnold op rechts en Andrew Robertson op links staan de belangrijkste passers bij Liverpool jaar in, jaar uit op de backposities. Niet voor niets zijn dit de twee vleugelverdedigers die de meeste assists gaven in de Europese topcompetities in de afgelopen vier jaar: zowel Alexander-Arnold als Robertson is een pure specialist met de voorzet.

Op momenten dat Liverpool balverlies leidt is het gat voor de ver opgekomen back te groot om dicht te lopen in de tegenstoot. Daarom posteert Nottingham Forest rechtsbuiten Morgan Gibbs-White en linksbuiten Jesse Lingard op opvallend centrale posities. Beeld Premier League

Maar de voorwaartse drang van beide vleugelverdedigers brengt ook risico’s met zich mee. Risico’s die een door blessures gedecimeerd Liverpool momenteel moeizamer opvangt dan voorheen. Afgelopen zaterdag posteert Nottingham Forest rechtsbuiten Morgan Gibbs-White en linksbuiten Jesse Lingard op opvallend centrale posities. Dit heeft een reden: op momenten dat Liverpool balverlies leidt – zoals in bovenstaand voorbeeld – is het gat voor de ver opgekomen back dan te groot om dicht te lopen in de tegenstoot.

Vooral Alexander-Arnold wordt de laatste tijd actief als doelwit opgezocht door tegenstanders. Beeld Premier League

Vooral Alexander-Arnold wordt de laatste tijd actief als doelwit opgezocht door tegenstanders. De rechtspoot heeft misschien wel de beste voorzet ter wereld in de benen, maar is voor een back niet al te snel. Tel daarbij op dat hij ook geen fel duelmonster is in één-op-één-situaties, en het is logisch dat tegenstanders van Liverpool vooral via de linkerflank proberen aan te vallen.

3. Gomez als achilleshiel

Maar Alexander-Arnold is niet de Liverpoolverdediger die zich in het diepste vormdal begeeft. Die ‘eer’ gaat naar zijn landgenoot Joe Gomez. Met de ervaren Joël Matip en de talentvolle Ibrahima Konaté ontbreken momenteel keuze 1A en keuze 1B voor manager Klopp om naast aanvoerder Van Dijk op te stellen.

Gomez is daardoor verzekerd van een basisplaats. Hetgeen Liverpool een stuk kwetsbaarder maakt in het defensieve hart. De Engelsman is hyperatletisch, en ook nog eens behoorlijk wendbaar voor een centrumverdediger. Maar een verfijnd defensief denker is Gomez nog altijd niet.

Onderstaand voorbeeld is vrij pijnlijk. Verdedigingspartner Van Dijk gebaart opzichtig dat Gomez aan de andere kant van Forest-spits Awoniyi moet dekken, aangezien zijn medeaanvaller Lingard op het punt staat achterlangs te kruisen. In plaats daarvan blijft Gomez aanhoudend Awoniyi schaduwen, waardoor Lingard compleet vrij komt wanneer hij – zoals Van Dijk al aangaf – vanuit de rug van zijn spits een loopactie maakt.

Verdedigingspartner Van Dijk gebaart dat Gomez aan de andere kant van Forest-spits Awoniyi moet dekken, maar Gomez blijft Awoniyi schaduwen, waardoor Lingard compleet vrij komt. Beeld Premier League

Vooral voor Davy Klaassen lijkt er wat te halen tegenover Gomez. Vanuit de rug van Brian Brobbey (of Mohammed Kudus) zou hij het de Engelsman moeilijk kunnen maken met dieptesprints.