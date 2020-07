Goal terugkijken op videoplatform VoetbalTV? Voorlopig nog niet

Het voetbalveld van WV-HEDW in Oost, met in het midden de lichtmast met de livestreamcamera. Beeld Eva Plevier

De meeste amateurvoetballers zijn bekend met het probleem. Ze maken de mooiste doelpunten op achterafveldjes die nooit meer gezien worden. De sterke verhalen aan familieleden en vrienden worden nadien vooral weggelachen door de toehoorders.

Voetbaltv vond hier ruim twee jaar geleden een oplossing voor. Het onlineplatform plaatste bij 150 clubs in Nederland slimme camera’s, die automatisch de bal volgen, zodat amateurs na de wedstrijd hun afstandsschoten, stiftjes en solo’s konden delen met belangstellenden.

WV-HEDW uit Amsterdam deed als een van de eerste deelnemende verenigingen meet aan het beeldproject, dat tot stand kwam door een samenwerking van de KNVB en Talpa. Ronald Nijsen was meteen enthousiast. “Ik zag alleen maar voordelen,” zegt de voorzitter van de club uit Oost. “In de afgelopen jaren is ons eerste elftal al een paar keer de hele wereld overgegaan omdat er een werelddoelpunt werd gemaakt.”

Volgens Nijsen heeft geen enkel lid van WV-HEDW problemen met de camera’s die bij het hoofdveld hangen.

Toch kwam de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vorig jaar november met een negatief oordeel over de werkwijze van Voetbaltv. De onafhankelijke privacywaakhond oordeelde dat de beelden een commercieel belang dienden. Een definitief oordeel met bijbehorende consequenties blijven tot op de dag van vandaag uit.

Zo verkeren Voetbaltv, die inmiddels al 20.000 wedstrijden hebben geregistreerd, en de AP in een patstelling. Zonder een besluit, kan Voetbaltv geen wedstrijden uitzenden, wanneer het seizoen weer kan beginnen. “Dit raakt ons heel hard,” zegt Maarten Hoffer, algemeen directeur van Voetbaltv. “Het is een heel opmerkelijke conclusie van de AP. Ze interpreteren de Europese wetgeving op zijn Nederlands, tegen alle jurisprudentie in. In alle andere landen mag dit wel.”

Ontslagen

Volgens Hoffer glijdt Voetbaltv op deze manier naar de afgrond. Twee derde van de medewerkers is noodgedwongen ontslagen. “Ze creëren een probleem dat volgens de 150 verenigingen niet bestaan. Die clubs staan allemaal achter ons. Zolang de AP geen definitief besluit neemt, kunnen wij niet naar de rechter stappen. Momenteel kunnen we geen sponsor of vereniging aan ons binden, het kan ons faillissement betekenen.”

Nijsen startte namens WV-HEDW en de andere verenigingen een petitie ter behoud van Voetbaltv. In het Algemeen Dagblad werd een paginagrote advertentie geplaatst met de tekst ‘Autoriteit Persoongegevens. Deze is voor jullie: Voetbaltv moet blijven.’ Volgens de voorzitter was er afgelopen seizoen geen speler die moeite had met de opnames. “Sterker nog: heel veel elftallen smeekten bijna of ze op het hoofdveld mochten spelen om beeldmateriaal te krijgen.”

Volgens Hoffer en Nijsen wordt bij alle deelnemende clubs, die een kleine maandelijkse bijdrage betalen aan Voetbaltv, gelet op de privacy van spelers. Vooraf kan een voetballer aangeven dat hij of zij niet gefilmd wil worden. Jeugd onder de 13 jaar wordt sowieso niet gefilmd.

“Als ook maar één speler van een team geen toestemming geeft, zetten wij de camera’s bij de wedstrijd uit,” zegt Nijsen. “Ik schrijf daarnaast elk seizoen op onze website een aankondiging van de beeldregistraties, zodat iedereen op de hoogte is. Dit gebeurt volgens mij bij elke club.”

De AP betreurt de langzame gang van zaken. Als verklaring daarvoor wordt een tekort aan personeel en een tekort aan budget gegeven. De organisatie hoopt binnenkort de capaciteit te vergroten.

In de tussentijd bemoeit de politiek zich er ook mee. Een motie van de VVD, CDA en PVV is in de Tweede Kamer aangenomen waarmee de regering wordt verzocht in gesprek te gaan met de AP en Voetbaltv.

Vechtpartijen

“We hopen dat de AP hiervan wakker schrikt,” zegt Rudmer Heerema, Tweede Kamerlid van de VVD. “Dit is niet eerlijk. AP laat een bedrijf bungelen, dit kan ze hun voortbestaan kosten. Voetbaltv is afhankelijk van dit ene besluit. Als de AP een personeelstekort heeft, moeten ze misschien niet zo’n grote broek aantrekken.”

De gemeente Amsterdam heeft aan WV-HEDW laten weten achter Voetbaltv te staan. Ook vanwege de bijvangsten van de beelden. Het bijkomend voordeel is dat er meteen bewijsmateriaal voorhanden is bij ongeregeldheden en vechtpartijen. Ook wordt geluid opgenomen bij eventuele racistische uitlatingen van spelers en publiek.

WV-HEDW zette de beelden al eens in als bewijsmateriaal bij een tuchtzaak van de KNVB. Nijsen: “Tegen AFC kreeg een speler van ons een onterechte rode kaart en een penalty tegen. Uit beelden van bleek dat die beslissing nergens op sloeg. De speler werd uiteindelijk vrijgesproken. Dat was zonder Voetbaltv niet gelukt.”