Gijs Brouwer geniet van stunt in New York: ‘Mijn droom wordt weer groter’

Gijs Brouwer tijdens de wedstrijd tegen Adrian Mannarino. Beeld Adam Stoltman/Getty Images

Pas in de derde set is daar kortstondig het besef. Gijs Brouwer is héél dicht bij een droomdebuut op een grandslamtoernooi, een tweede ronde in de US Open. Prompt verliest hij zijn servicebeurt – en zijn break voorsprong. Het moment om terug te schakelen naar zijn speelplan. Punt voor punt, niet bezig zijn met winnen of verliezen.

Koeltjes speelt Brouwer vervolgens de partij uit. In drie sets boekt hij een haast zakelijke overwinning op de Fransman Adrian Mannarino: 6-3, 6-4, 6-4. Door naar de tweede ronde, 121 duizend dollar rijker. En belangrijker: zijn doorbraak bekrachtigd.

Brouwer (nummer 181 van de wereld) komt uit het kwalificatietoernooi. Daarin speelde hij al drie goede wedstrijden. Maar dat zegt niets: het is altijd afwachten hoe het debuut op het grote podium verloopt.

Zenuwen heeft hij niet, deze warme middag in New York. Samen met coach Michiel Schapers (62), en met hulp van anderen, is er een plan gemaakt om de tegenstander klein te krijgen. Cruciaal daarbij: de slicebackhand. Negen van de tien backhands, op z’n minst, speelt Brouwer op die manier. Hij maakt er Mannarino (45ste op de wereldranglijst) helemaal gek mee. Tot twee keer toe gebruikt de Fransman zijn racket woedend als een frisbee. Niet ongevaarlijk en bij de tweede keer ook bestraft door de scheidsrechter.

Zwieper van een forehand

Brouwer maakt indruk. De linkshandige West-Fries serveert goed en gevarieerd, heeft een heerlijke zwieper van een forehand en is technisch begaafd. “Mentaal was het ook een heel sterke wedstrijd,” zegt hij na afloop, tijdens wat waarschijnlijk zijn eerste echte persconferentie is. “De hele wedstrijd was ik gefocust.”

Voelde hij dan geen spanning voor de belangrijkste wedstrijd uit zijn carrière? “Ik ben een rustige jongen. En in de eerste ronde van een grand slam werkt het sowieso beter om rustig te blijven in plaats van je emoties alle kanten op te laten gaan. Voor mij althans. Ik heb dit jaar ook een paar andere resultaten geboekt waarmee ik mezelf een beetje heb verbaasd en waar ik wat spanning heb overleefd. Dat heeft me vandaag geholpen. Ik ben ook al wat ouder, en wijzer.”

Hij viert de zege redelijk ingetogen, met de handen in de lucht. “Mijn droom wordt weer wat groter,” zegt hij even later.

Brouwer trainde tussen zijn vijftiende en achttiende al met Schapers in Amsterdam. Toen die een baan in Oostenrijk kreeg, stapte hij over naar Huib Troost. In 2019 vroeg Paul Haarhuis namens de tennisbond of Schapers weer met (onder anderen) Brouwer wilde gaan werken. Corona gooide roet in het eten, maar de beloning voor al het harde werk is er nu, in New York.

Aan het plan gehouden

“Dit is echt een grote doorbraak, als je zo’n overwinning boekt,” zegt Schapers. “Ik was niet verrast door zijn spel, maar vind het wel bewonderenswaardig hoe Gijs zich drie sets lang strak aan het plan heeft gehouden. Geen moment heeft hij zich laten afleiden, heel knap. Ik heb altijd geloofd in zijn mogelijkheden, maar een speler moet het zelf doen. Gijs moest meer in zichzelf geloven. Het is een fijne jongen om mee te werken, hij is heel rustig en in balans.”

Vorig jaar beleefde Schapers ook al een geweldig US Open toen hij als meereizend coach de kwartfinale haalde met Botic van de Zandschulp. Ook die kwam uit het kwalificatietoernooi. Later gingen de twee uit elkaar, maar nu beleeft de voormalig nummer 25 van de wereld een geweldig toernooi met Brouwer.

Waar gaat dit eindigen? In de tweede ronde treft Brouwer donderdag de Italiaan Lorenzo Musetti, nummer 30 van de wereld. Ook dan heeft hij niets te verliezen, al ziet Schapers dat anders: “Dat is zo’n cliché dat niet klopt. Je hebt altijd iets te verliezen. We gaan dus een plan maken om te winnen.”