Gifbeker moet helemaal leeg: in bekerfinale krijgt Ajax wéér klop van PSV

Thorgan Hazard en Ibrahim Sangaré van PSV vieren de 1-1. Beeld ANP

Ajax had het voordeel dat de strafschoppenreeks plaatsvond op de speelhelft waar de eigen aanhang zat, maar die verbale steun leverde geen winst op. Voor Ajax misten Brian Brobbey, Jurriën Timber en Edson Álvarez vanaf elf meter. Daarna bracht Fábio Silva de beslissing: 2-3. PSV prolongeert de titel. Ook vorig jaar wonnen de Eindhovenaren in de bekerfinale van Ajax.

Na bijna drie uur kwam er een einde aan een enerverende wedstrijd. Wie voor goed voetbal naar Rotterdam was gekomen, had zondag een beroerde avond. In de ring hingen de boksers soms tot vervelens toe tegen elkaar aan. Ajax en PSV streden in één wedstrijd om de enige prijs die de clubs dit seizoen konden winnen. De spanning had grote invloed op het schouwspel: met veel opstootjes, in een opgefokt sfeertje en met veel gejammer en geklaag tegen arbiter Higler. Intens en meeslepend was het wel. In de verlenging vielen de spelers bij bosjes om met spierkramp.

Geleerd van vorige week

Ajax had geleerd van de confrontatie met PSV vorige week in competitieverband die met 3-0 verloren ging. Fouten van de Amsterdammers aan de bal werden genadeloos afgestraft door de concurrent in de strijd om de tweede plaats. Trainer John Heitinga had zijn elftal zondag met meer voorzichtigheid het veld ingestuurd. En PSV liet het initiatief zoals altijd volledig aan Ajax.

Uitgerekend Steven Bergwijn, fel bekritiseerd de laatste maanden bij Ajax en met zijn verleden bij PSV onder de Eindhovense fans de meest verguisde Ajacied, brak kort voor rust de ban in een tot dan toe waardeloos duel. Hij glipte op de linkerflank langs Jordan Teze en had het geluk dat zijn schot met links de voet van Jarrad Branthwaite toucheerde. Op de van richting veranderde bal had keeper Joël Drommel het nakijken. De ongelukkige Branthwaite had een halve minuut eerder nog een grote kans om de openingstreffer te maken, maar zijn kopbal ging naast.

De terugkeer van Edson Álvarez in het elftal van Ajax was belangrijk. De Mexicaan was vorige week geschorst. Juist in een vechtwedstrijd is Álvarez van onschatbare waarde en voelt hij zich als een vis in het water. Hij aast op een transfer deze zomer en ook om die reden had hij zijn zinnen gezet op de beker.

Met links tegen de paal

Heitinga moest zijn ploeg voor de finale op twee plaatsen aanpassen. Brobbey verving de geschorste Kenneth Taylor, waardoor spits Dusan Tadic terugzakte naar het middenveld. Brobbey had in de 55ste minuut een vroegtijdige beslissing op zijn schoen. Na een soepele aanval over de rechterflank kwam de aanvaller vrij voor Drommel. Brobbey omspeelde de PSV-doelman, maar schoot met links tegen de paal. Bergwijn miste de rebound omdat hij al juichend onderweg was naar Brobbey.

De finale leverde gaandeweg de tweede helft meer vermaak op. PSV moest wel uit de schulp kruipen en dat leidde tot doelkansen. Een kopbal van Luuk de Jong kon nog worden gekeerd door Rulli, maar de keeper was in de 65ste minuut kansloos op een inzet van Thorgan Hazard. De invaller profiteerde van voorbereidend werk van Xavi Simons, die door Van Nistelrooij van de flank naar de as van het veld was gedirigeerd. Na de gelijkmaker volgde de tegenzet van Heitinga: Calvin Bassey kwam binnen de lijnen en Álvarez nam de bewaking van Simons op zich. Een slippertje van de Mexicaan werd Ajax in de slotfase nog bijna fataal, maar Rulli kreeg zijn voet tegen het schot van Simons.

Ontbreken op het hoogste Europese podium

In de verlenging gebeurde nauwelijks iets voor beide doelen. De vermoeidheid had de teams in de greep. In de penaltyreeks trok PSV alsnog aan het lange eind. Rulli keerde nog wel een strafschop van Andre Ramalho, en Ibrahim Sangaré schoot op de paal. Maar de missers van Brobbey, Timber en Álvarez werden Ajax fataal.

Drie keer was het elftal van Van Nistelrooij dit seizoen al als winnaar van het veld gestapt tegen Ajax. In de strijd om die felbegeerde tweede plek (goed voor deelname aan de voorronde van de Champions League) heeft PSV nu een voorsprong van drie punten, met nog vier duels te gaan.

Ajax moet er serieus rekening mee houden dat het na vijf jaar ontbreekt op het hoogste Europese podium. Van het kampioenschap heeft de club in gedachten al eerder afstand gedaan. Het winnen van de KNVB-beker had het seizoen niet kunnen goedmaken, maar het zou slechts een schrale troost zijn geweest.

ANP 120. Twee minuten extra speeltijd 120. Laatste kans PSV El Ghazi versiert een strafschop in de buurt van de 'zestien' van Ajax. Het levert geen gevaar op. 115. Jonkies komen erin Mika Godts en Silvano Vos komen in het veld voor Klaassen en Bergwijn. Is dat een gewaagde beslissing van Heitinga? Mogelijk moeten de 17- en 18- jarige straks in actie komen bij de strafschoppenserie. ANP 113. Slordig De slordigheid neemt toe bij beide ploegen. Eerst levert Ajax de bal simpel in bij Ramalho, die de bal vervolgens uitschiet. Ook de vermoeidheid speelt parten. Klaassen moet worden verzorgd vanwege kramp. 109. Schot Silva geblokt Invaller Fabio Silva dribbelt het strafschopgebied in, maar zijn schot wordt gekraakt door twee Ajacieden die zich ervoor gooien. 105. Wissel PSV Luuk de Jong is moegestreden en verlaat het veld voor Fabio Silva. De tweede helft van de verlenging is begonnen. 105 + 2. Einde eerste helft verlenging Ajax en PSV willen niet te veel risico nemen in de eerste verlenging. Serieuze kansen blijven uit in de Kuip, waar de spanning met de minuut stijgt. De supporters blijven hartstochtelijk steunen. Pro Shots / Thomas Bakker 105. Twee minuten extra 103. Veerman mist controle Het niveau gaat achteruit en de vermoeidheid slaat toe. De toch technisch begaafde Joey Veerman kan zo doorlopen richting Rulli, maar dribbelt de bal veel te ver voor zich uit. 98. Wissel PSV Simons verlaat toch het veld. Hij wordt vervangen voor Gutiérrez. 95. Wijndal pakt tiende gele kaart Het is alweer de tiende kaart van de wedstrijd. Dat aantal illustreert hoe verhit het eraan toe gaat in de Kuip. Simons blijft ondertussen op het veld liggen met pijn aan zijn enkel, maar hij lijkt door te kunnen. 94. Alvarez over Wie anders dan Alvarez kan koppen na de eerste strafschop in de verlenging. Zijn timing is niet optimaal en de bal gaat over. 93. Gele kaart voor El Ghazi 91. Verlenging begonnen Na nog zeker 30 minuten en mogelijk een strafschoppenserie weten we wie zich de bekerwinnaar mag noemen. 90 + 3. Verlenging Ajax en PSV gaan verlengen. In een spannende en verhitte finale, met 8 gele kaarten, staat het na 90 minuten 1-1. Invaller Thorgan Hazard maakte in de tweede helft de gelijkmaker. ANP - Dennis Higler. 90. Extra speeltijd Higler trekt drie minuten speeltijd bij. Ajax heeft PSV teruggedrongen. Kunnen de Amsterdammers nog iets forceren? 88. Finale richting verlenging Hoewel beide ploegen in de reguliere speeltijd nog vol voor de winst gaan, stevenen Ajax en PSV af op een verlenging in de bekerfinale. 84. Mislukt schot Rensch Bergwijn kapt en geeft voor. Rensch krijgt de bal voor zijn voeten, maar de invaller produceert een afzwaaier. 79. Gele kaart voor Ramalho 77. Simons stuit op Rulli Rulli staat opnieuw op de goede plek. Na een uithaal van Simons weet de doelman met een uitgestoken been een achterstand te voorkomen. 76. Dubbele wissel Ajax Wijndal vervangt Hato. Conceição komt erin voor Berghuis.

ANP 76. Wissel PSV Mwene komt in het veld voor Teze. 72. Brobbey net niet Vlak daarna verschaft Brobbey zich opnieuw een kans op de 2-1. Hij omspeelt twee verdedigers, maar schiet naast. ANP 71. Bobbey buitenspel Een paar tellen na de gelijkmaker van Hazard gaat Brian Brobbey ervandoor. De spits probeert doelman Joël Drommel te omspelen, maar dat lukt niet. Vervolgens belandt de bal voor de voeten van Steven Berghuis die weer op een PSV'er stuit. Maar mocht het een doelpunt zijn, dan ging het feest niet door. Brobbey stond buitenspel. 68. Wissel Ajax Grillitsch wordt vervangen voor Bassey 68. Doelpunt PSV. 1-1 Invaller Thorgan Hazard maakt de gelijkmaker. In een druk strafschopgebied krijgt hij de bal voor de voeten na een dribbel en voorzet van Simons.

ANP 65. Rulli redt Rulli redt op een kopbal van Luuk de Jong. De Jong torent bij een hoekschop boven Alvarez uit maar krijgt de bal niet in de hoek. PSV voert de druk op en jaagt op de gelijkmaker. 62. De Jong bijna Een uitstekende voorzet vanaf de rechterkant op Luuk de Jong, die nog niet in stelling is gebracht deze wedstrijd. De bal gaat aan de neus van de spits van PSV voorbij. 60. Gele kaart voor Devyne Rensch 58. Dubbele wissel PSV Thorgan Hazard en Anwar El Ghazi komen in het veld voor Til en Bakayoko. 55. Brobbey raakt de paal Wat een ongelooflijke kans voor Brobbey. De spits omspeelt Drommel en kan de bal vanuit een ietwat moeilijke hoek in een leeg doel schuiven, maar hij raakt de paal. 54. Doelpunt PSV afgekeurd Een hoekschop belandt in drie instanties bij Ramalho, die de bal van dichtbij in het doel werkt. De PSV'er staat zeker twee meter buitenspel. Even daarvoor voorkwam Alvarez een gevaarlijke situatie door een voorzet van Simons te blokkeren voordat een vrijstaaande Luuk de Jong kon inkoppen. ANP 48. Schot Grillitsch geblokt Een verwoestende uithaal van Florian Grillitsch op de rand van het zestienmetergebied. De Oostenrijker schiet Jarrad Branthwaite omver, die even naar adam moet happen. 46. Tweede helft begonnen PSV begint ongewijzigd aan de tweede helft. Wissel Ajax Devyne Rensch komt in het veld voor Jorge Sanchez, die geel had gekregen. Rust Higler heeft gefloten voor de rust. In een slordige finale die bol staat van opstootjes, irritaties en frustraties staat Ajax op een onverdiende voorsprong. De grootste kansen waren voor PSV, maar Bergwijn wist vlak voor rust met een knappe actie een eigen doelpunt van Branthwaite te forceren. 45 + 2. Berghuis bereikt Brobbey niet Steven Berghuis is door over de linkerkant. Brian Brobbey staat verderop vrij bij de tweede paal. De voorzet komt niet aan. Daar zat meer in voor Ajax. 45. Drie gele kaarten Luuk de Jong, Steven Bergwijn en Jordan Teze hebben geel gekregen. 42. Doelpunt Ajax! 1-0 Eigen doelpunt van Jarrad Branthwaite na een goede actie van Steven Bergwijn. Bergwijn profiteert van een snelle counter, omspeelt Teze en schiet via de PSV-verdediger de bal in het doel.

ANP 37. Alvarez geel Edson Alvarez krijgt een gele kaart voor het onderbreken van een veelbelovende aanval. Hij grijpt Simons vast. ANP 35. Rulli voorkomt achterstand na fout Klaassen Guus Til had de 0-1 op zijn schoen. De PSV'er wordt weggestoken nadat Davy Klaassen een blunder begaat en de bal verliest op een gevaarlijk plek. Rulli maakt zijn doel goed klein op de inzet van Til. Een minuut later is het opnieuw Rulli die redt. Ditmaal krijgt hij de bal in zijn handen geschoten. 31. Gele kaart voor Sánchez De bekerfinale hangt van opstootjes aan elkaar. Nu gaat Simons verhaal halen bij Sanchez die een onnodige sliding inzet. De Mexicaan krijgt geel. 30. Bergwijn komt net te kort Ajax dringt aan. Tadic levert twee gevaarlijke voorzetten af, maar Bergwijn komt te laat om binnen te schieten. Ramalho zet op tijd zijn been ertussen. 25. Bakayoko weer gevaarlijk Bakayoko kan vanaf 15 meter van het doel uithalen, maar zijn inzet gaat naast het doel. Ajax is gewaarschuwd. Pro Shots / Thomas Bakker 23. Gevaarlijke voorzet PSV Teze stoomt op aan de rechterkant en geeft de bal gevaarlijk voor. Bij de tweede paal werkt Simons de bal met de buitenkant van de schoen over het doel. PSV wil nog een strafschop, maar krijgt die niet. 20. Eerste corner Ajax krijgt zijn eerste corner na een gekraakt schot van Dusan Tadic. Aanvallend komt Ajax steeds beter uit de verf. 18. Ajax schreeuwt om strafschop Ajax schreeuwt om een penalty als Klaassen een duw krijgt van Til. Higler vindt het te weinig. De voorzet van Bergwijn belandt vervolgens in de handen van doelman Drommel. 16. Afjagen Beide ploegen proberen de tegenstander tot op de eigen helft af te jagen. Het gevolg: veel slordigheden in de passing. Ajax is nog niet tot een kans gekomen. 11. Eerste schot PSV Bakayoko met het eerste schot van de wedstrijd. De poging van de PSV'er gaat net naast. 10. Vlam in de pan Brian Brobbey tegen de vlakte na een duel met Ramalho. Vervolgens stapt Jordan Teze op het been van de Ajaxspits. Direct de vlam in de pan. Scheidsrechter Higler grijpt in en legt het even spel stil om de boel te sussen.

ANP 9. Sangaré grijpt naar knie Zorgen bij PSV om Ibrahim Sangáre, die door Jurriën Timber wordt gehaakt. Hij lijkt last te hebben van zijn knie. De middenvelder lijkt door te kunnen. 5. Ajax heeft de bal PSV gunt Ajax de bal in de openingsfase. De thuisploeg speelt de bal rustig rond en is nog niet echt in de buurt van het Eindhovense doelgebied geweest. 0. De bal rolt Nu de rook is opgetrokken uit de Kuip, heeft Higler gefloten voor het begin van de wedstrijd. Ondanks zeker 16 arrestaties is het supporters toch gelukt fakkels mee te nemen in het stadion. De supporters van beide elftallen staken het vuurwerk op de tribune af en ze gooiden het niet op het veld. John Heitinga bij ESPN Wat moet er anders volgens John Heitinga? "Het benutten van je kansen. Zuiverheid in balbezit. Ik wil meer diepte in het spel en met name het winnen van duels. Daarom staat Brobbey in de spits." Heitinga over Tadic op tien: "Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Ik denk dat Dusan daar heel goed kan spelen. Er moet veel beweging rondom Brian zijn. Ik wil diepte zien achter de laatste lijn van PSV." Heitinga over Kudus: "Hij ging het deze week niet redden. Ik verwacht dat hij er volgende week weer bij is." Pro Shots / Stanley Gontha Arrestaties rond De Kuip De politie heeft zondagmiddag ten minste zestien arrestaties verricht voorafgaand aan de bekerfinale tussen Ajax en PSV die wordt gespeeld in De Kuip in Rotterdam. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om mensen die probeerden vuurwerk het stadion binnen te smokkelen of zaken zoals belediging. De woordvoerder zegt dat er sprake is van een goede sfeer rond De Kuip. "Het lijkt erop dat het een voetbalfeest gaat worden." Volgens een verslaggever van het ANP is er een enorme politiemacht op de been en is het 'rustig en gemoedelijk' bij het stadion. Het binnenrijden van de supportersbussen en de spelersbussen verliep zonder incidenten. 'Hopelijk spelen ook revanchegevoelens mee' Elmar Fischer (33) en Jonne Omvlee (31) wachten met een biertje en een schaaltje Amsterdamse worst op het terras van Elsa’s op de wedstrijd. Winst moet lukken, verwachten ze. Fischer: “Dit is een cruciale wedstrijd, een duel op zich. Toch wat anders dan één van de 34 eredivisiewedstrijden. Nu kan Ajax laten zien dat het gewoon betere spelers heeft dan PSV.’’ Omvlee: “Hopelijk spelen ook revanchegevoelens mee na de nederlaag van vorige week. Als we de beker winnen is het seizoen toch nog een beetje geslaagd. Feyenoord was gewoon te goed dit jaar. Na al dat succes van de laatste jaren, mag dat ook wel een keertje.” Wordt de bekerwinst dan straks groots gevierd? “Nou, niet door ons in elk geval. We moeten morgen gewoon werken.” Het Parool - . 'Winst gaat gevierd worden' De vrienden Tijs Belommestijn (18), Kurt van Erp (17) en Teun Bergen (17) zijn met hun vaders vanuit de regio Eindhoven naar Elsas aan de Middenweg komen rijden. Hun grootouders zijn Amsterdammers, het Ajax-fanschap is doorgegeven, maar in de PSV-hoofdstad lastig hartstochtelijk te beleven. De stemming is ondanks de matige resultaten dit seizoen toch opgewekt. Voorspellingen variëren van 3-1 tot 4-3 voor Ajax. Moet die beker, voorheen een troostprijs, dan eigenlijk wel gevierd worden? “Zeker wel,” vindt Kurt. “Dat is tenminste nog een prijs.” En Tijs: “Ik ga het in elk geval wel vieren!” Het Parool - . Brobbey in de punt Ajax start met Brian Brobbey in de punt van de aanval tegen PSV. Hij krijgt vanaf de flanken ondersteuning van Steven Berghuis en Steven Bergwijn. Dusan Tadic begint in De Kuip als aanvallende middenvelder met Florian Grillitsch en Davy Klaassen naast zich. Kenneth Taylor is geschorst. Edson Álvarez start na een schorsing vorige week direct weer in de basis. Jurriën Timber is de andere centrale verdediger en Jorge Sánchez en de 17-jarige Jorrel Hato zijn de backs. Mohammed Kudus hervatte vrijdag na drie weken afwezigheid wegens een blessure de training. Heitinga hoopte de Ghanees er tegen Feyenoord weer bij te hebben in de selectie, maar hij is niet fit genoeg. Opstelling Ajax: Rulli; Sanchez, Álvarez, Timber, Hato; Grillitsch, Klaassen, Berghuis; Bergwijn, Brobbey, Tadic. Pro Shots / Thomas Bakker - Brian Brobbey. PSV-elftal op doelman na intact PSV begint met nagenoeg hetzelfde elftal als vorige week. Alleen doelman Walter Benítez is zijn plaats kwijt. Van Nistelrooij kiest dit gehele seizoen in de bekerwedstrijden al voor tweede keeper Joël Drommel. Ibrahim Sangaré mag in De Kuip opnieuw op het middenveld starten. Érick Gutiérrez, die de wedstrijden daarvoor de voorkeur kreeg, zit op de reservebank. Topscorer Xavi Simons is in de bekerfinale wederom de linksbuiten bij PSV. Opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangaré, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Simons. Ajax vertrekt naar Kuip De selectie van Ajax maakt zich klaar voor vertrek naar Rotterdam. Arveladze won twee bekers met Ajax Oud-spits Shota Arveladze weet hoe het is om de beker te winnen. Dat deed hij met Ajax in 1998 en 1999. In Georgië lukte het hem zelfs vier jaar achter elkaar, met eerst Iberia Tbilisi en vervolgens met Dinamo Tbilisi. Scheidsrechter Higler Dennis Higler maakt vanavond zijn debuut in een bekerfinale als scheidsrechter. Hij wordt geassisteerd door grensrechters Joost van Zuilen en Mario Diks en vierde official Sander van der Eijk. Vanuit Zeist is Rob Dieperink de VAR, geassisteerd door Freek Vandeursen.

Pro Shots / Erik Pasman - Dennis Higler tijdens de wedstrijd Vitesse - Go Ahead Eagles. Heitinga verloor nog nooit een Nederlandse bekerfinale In de laatste persconferentie voor de bekerfinale gaf Heitinga aan dat hij heel slecht tegen zijn verlies kan. Wat dat betreft werd hij in bekerfinales nog nooit getest: hij won altijd. Lees verder. Cruciale wedstrijd voor Heitinga? De bekerfinale krijgt voor Ajax een enorme lading. De toekomst van interim-trainer John Heitinga hangt (deels) af van de ontknoping in de eindstrijd tegen PSV. Lees verder. Van Nistelrooij kan in illuster rijtje komen Ruud van Nistelrooij kan zijn tweede prijs pakken als hoofdtrainer, na het winnen van de Johan Cruijff Schaal eerder dit seizoen. Hij kan bovendien de vierde trainer in deze eeuw worden die zijn eerste vier duels met Ajax wint, na José Mourinho (7, 2010-lopend), Jürgen Klopp (6, 2012-lopend) en Ronald Koeman (4, 2000-2001). ANP - Ruud van Nistelrooij tijdens de persconferentie voorafgaand aan de KNVB Beker finale tegen Ajax op PSV campus de Herdgang. Europees voetbal De winnaar van de bekerfinale plaatst zich voor de play-offs van de Europa League. Als de winnaar van de beker in de eredivisie op de tweede plaats eindigt, schuift het bekerticket door naar de nummer 3 op de ranglijst. Vorige week vochten Ajax en PSV in een rechtstreeks duel om plek twee in de eredivisie. Die eindrangschikking geeft recht op voorrondes Champions League. Taylor geschorst Bij Ajax ontbreekt de middenvelder Kenneth Taylor vanwege een schorsing. Edson Álvarez keert na een schorsing juist terug in het elftal van trainer John Heitinga, die vrijdag de geblesseerden Mohammed Kudus en Devyne Rensch weer op het trainingsveld verwelkomde. Zij deden een deel van de groepstraining mee. Reservekeeper Joël Drommel verdedigt het doel bij PSV, zoals dit gehele seizoen in het bekertoernooi. Pro Shots / Thomas Bakker - Kenneth Taylor tijdens de wedstrijd PSV - Ajax. Vierde ontmoeting Beide ploegen troffen elkaar al drie keer eerder dit seizoen. Alle keren was PSV te sterk. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal werd het 5-3 en PSV won de twee competitiewedstrijden met 2-1 en 3-0.

Ajax recordhouder Ajax is met twintig titels na 104 edities recordhouder van de nationale beker. PSV is titelverdediger en pakte vorig jaar ten koste van de Amsterdammers de tiende ‘dennenappel’ uit de historie. PSV won vorig seizoen met 2-1 door doelpunten van Érick Gutiérrez en Cody Gakpo, nadat Ryan Gravenberch Ajax eerst op voorsprong zette. Welkom In dit liveblog houden we je op de hoogte van de finale van de Toto KNVB Beker tussen Ajax en PSV. De wedstrijd in stadion de Kuip in Rotterdam tussen de nummers twee en drie van de eredivisie begint om 18.00 uur.